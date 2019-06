Enrique Iglesias está muy feliz de regresar a México

Enrique Iglesias aceptaría como hermano a Javier Sánchez, un hombre de 42 años que reclama ser hijo de Julio Iglesias, en caso de que los resultados de las pruebas de ADN así lo indicaran y su padre lo reconociera.

“Por supuesto que lo aceptaría, si mi padre lo acepta y dice que es su hijo por supuesto que lo aceptaría”, comentó el cantante español durante una entrevista con los medios de comunicación, al término de su concierto en el Auditorio Nacional.

El cantante reafirmo que no ha estado en contacto con la persona que afirma ser su hermano y que no hablan mucho de esos temas en su familia, ni con su padre, “no estoy en contacto con él, yo estoy viajando constantemente y no solemos hablar mucho de estas cosas”.

Y aprovechó las cámaras para expresar su felicidad por regresar a tierra Azteca y el momento conmovedor que vivió en el escenario, cuando derramó lágrimas al recordar que México fue el país en donde empezó su carrera y ahora cómo ha cambiado su vida siendo padre.

“La vida me ha cambiado mucho y lo que dije en el escenario es totalmente verdad, como cuando tienes hijos todo te cambia, pero estos feliz arriba del escenario, estoy feliz con mis hijos, ahora por supuesto que los extraño, pero extrañaba también no venir a México”.

Después de su exitosa presentación en el Auditorio Nacional, diversos medios de comunicación lo esperaron afuera del recinto, las cámaras alertaron a los fanáticos que iban saliendo del lugar y se empezaron a congregar en las puertas por donde salen las camionetas de los famosos.

Sorpresivamente Enrique Iglesias decidió salir caminando para atender a los medios de comunicación, pero la euforia de los fanáticos que querían alcanzar al astro español, hizo que su seguridad lo metiera nuevamente al estacionamiento.

Acto seguido, empezó a salir la camioneta en donde en atención a sus fanáticos, el cantante bajo la ventanilla y trato de saludar a todos los que se podían acercar al auto, desatando de esta manera un caos, puesto que los fanáticos superaban la seguridad del lugar.

