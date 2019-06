Industria en San Juan ha tenido un detonante

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

San Juan del Río requiere de seguir mejorando sus parques industriales así como de mejorar los salarios para ser más competente.

La vocación económica histórica de San Juan del Río, por sus condiciones climáticas, estaba relacionada con los sectores agropecuarios; sin embargo, con el paso de los años y la llegada de nuevas tecnologías, el municipio comenzó a girar hacia el sector industrial, siendo así que la compañía cerillera fue la primera en asentarse para traer el progreso a la región, y actualmente cuenta con más de 300 empresas.

La empresa, surgió a inicios de 1930 por los hermanos Saturnino y José Salas Baez quienes vieron la necesidad de dejar el negocio hacendario. Originalmente apostaron su inversión en una compañía de carretas de alquiler y posteriormente evolucionaron a la reparación de los vehículos; con el paso de los años se fueron relacionando con personas de otros estados, de quienes adquirieron los conocimientos para elaborar cerillos y fue así que en 1931 se funda El Imperio Central, que es predecesora de Industrial Central Cerillera.

La región comenzó su cambio cuando la gente, que tradicionalmente se dedicaba a la agricultura, encontró que en la empresa no dependían de las temporadas de lluvia para mantener los ingresos económicos.

“Los orígenes de la industria en San Juan del Río se da en los años 30 con la familia Salas, la segunda etapa se da en los años 70 con algunas compañías de inyección de plástico, empresas textiles, en general que se dedicaban a la transformación como la elaboración de cables”, ¿Cuáles fueron las compañías más grandes que llegaron después de dicha etapa? “Fueron las papeleras como Kimberly Clark y Cartones Ponderosa, ellas fueron ancla ya que también se asentaron algunas industrias proveedoras”, explicó el presidente de Canacintra, José Guadalupe Román.

Recordó que a mediados de los años 80, el crecimiento de San Juan del Río tuvo un nuevo detonante con la llegada de miles de familias provenientes de la ciudad de México, que encontraron refugio después del terremoto de 1985.

La experiencia que adquirió San Juan del Río en la inyección de plásticos, especializó a los trabajadores en la fabricación de autopartes, ello fue promovido por algunos inversionistas y a principios del siglo XXI comenzaron a asentarse algunas empresas dedicadas a este sector económico.

El Reto en la Industria de San Juan

José Guadalupe Román Flores, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, comentó que a pesar del crecimiento que ha tenido San Juan del Río en los últimos 85 años, los servicios para el sector empresarial son limitados toda vez que las dos zonas industriales presentan carencias considerables.

Recordó que el parque Valle de Oro, fue mal planeado pues no cuenta con una vocación específica al encontrarse viviendas, empresas, escuelas y comercios en un mismo espacio; además, muchas de las calles mantienen empedrados; en lo que respecta a ocupación de predios siguen existiendo terrenos en venta.

Recordó que, a diferencia de otros parques industriales instalados en El Marqués y Colón, en San Juan del Río es necesario que la administración municipal se haga cargo del mantenimiento y servicios básicos.

“Hay muchos retos que deben atenderse, principalmente en servicios básicos, seguridad y movilidad; me parece que el gobierno ha hecho una parte del trabajo, nosotros como empresarios estamos dispuestos a colaborar, pero lo que necesitamos es constancia en las acciones para que los trabajos se mantengan a pesar del cambio de administraciones”.

Al respecto de las áreas de oportunidad, el presidente de la Asociación de Industriales, Manuel Rivadeneyra, mencionó que algunas empresas ubicadas en Valle de Oro tienen necesidad de expandirse como es el caso de Mitsubishi; sin embargo, las condiciones no se han generado.

Los gobiernos deben ser facilitadores en todos los sentidos y en caso de que por alguna circunstancia no se pueda concretar alguna expansión, ofrecer alternativas para mantener las inversiones.

San Juan se debe mantener como ciudad competitiva

De acuerdo a datos proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), San Juan del Río participa con la generación 10.9 por ciento de los empleos a nivel estatal y proporcionalmente a nivel nacional con el 0.3 por ciento.

Es considerado el segundo municipio empleador de Querétaro con casi 54 mil trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Con datos del último Censo Económico 2014, San Juan del Río tiene un valor en la producción de bienes y servicios de 58 mil 989 millones de pesos, es decir 13.8 por ciento de los que el estado aporta (428 mil millones de pesos).

Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), San Juan del Río está en el mismo grupo de ciudades competitivas en Economía, Estabilidad y Dinámica que: Acapulco, Aguascalientes, Cancún, Celaya, Chihuahua, Coatzacoalcos, Colima-Villa de Álvarez, Cuernavaca, Culiacán, Delicias, Durango, Guanajuato, Guaymas, Irapuato, La Laguna, León, Los Mochis, Matamoros, Mazatlán, Monterrey, Nogales, Oaxaca, Saltillo, San Juan del Río, Tepic, Tijuana, Toluca, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Valle de México, Veracruz.

Marco Antonio del Prete Tercero, titular de Sedesu dijo que San Juan del Río tiene un potencial considerable por la infraestructura que se desarrolló, y citó como ejemplo el libramiento Apaseo-Palmillas, además del reconocimiento que tiene por parte del estado como segunda zona metropolitana junto con el municipio de Tequisquiapan.

Detalló que existen planes, no solo de los inversionistas, sino de la actual administración para desarrollar proyectos de movilidad a fin de que la ciudad mantenga un crecimiento ordenado.

“La industria se está fijando en San Juan del Río por lo que ofrece que va desde el recurso hídrico, hasta el personal capacitado”.

Necesario mayor competitividad salarial

A decir del presidente de Canacintra, José Guadalupe Román Flores, el “Pirataje” de trabajadores es un fenómeno común y es que se necesita mayor competitividad salarial por parte de las empresas ya asentadas en San Juan del Río.

Explicó que compañías de Colón y El Marqués están dispuestas a pagar transporte y alimentos, para que trabajadores originarios de San Juan del Río laboren en las plantas del sector aeronáutico y automotriz.

“Es necesario ampliar la capacidad de egresados para poder cubrir con la demanda de personal capacitado. San Juan del Río tiene una fuerte rama industrial, pero también un crecimiento en otros municipios y esto probablemente genera la rotación. Lo que no queremos es que esa rotación nos afecte a las empresas ya instaladas, entonces a través de la Secretaría de Educación buscaremos que sí haya más egresados y los que se encuentran en la industria acercarles mejores competencias”.

Cabe señalar que en educación superior, San Juan del Río está limitado para formar personal y es que tanto la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad Tecnológica de San Juan del Río (UTSJR) trabajan a su máxima capacidad. En lo que respecta a instituciones privadas, en los últimos años cerraron dos universidades.

