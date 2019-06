Comparan a Daniella Chavez con Daenerys

EL UNIVERSAL

Daenerys Targaryen de la Tormenta, la que no arde, rompedora de cadenas, madre de dragones, Khaleesi de los Dothraki, Reina de los Ándalos y los Rhoynar y los Primeros Hombres, Señora de los Siete Reinos y Protectora del Reino… ya tiene su versión sensual latina y es la playmate Daniella Chávez.

Así es, el fanatismo por “Juego de Tronos” aún no cesa a pesar de que hace unos días finalizó la exitosa serie. Ejemplo de ello es que la sensual chilena optó por un cambio de imagen y luego de decolorarse su cabello, sus seguidores no dudaron en compararla con el impactante personaje de la famosa serie “Game of Thrones”.

“Hace rato que tenía ganas (de cambiar de imagen), pero no me atrevía, porque uno igual siempre cuida mucho su cabello. Pero después dije ‘hagámoslo, es ahora o nunca'”, comentó tras pasar más de cinco horas con los especialistas de imagen.

La ex castaña agregó que cuando se vio, “fue como “ay, Dios mío, ¿oscurezcámoslo un poquito mejor?”. Pero después fue como “ya, voy a aguantar hasta que terminemos con todo el proceso mejor””, dijo al portal “Página 7”.

Adelantó que su proceso culminará con otro cambio radical. Por lo pronto, su fotografía a pocas horas, ya alcanzó los 300 mil likes.

