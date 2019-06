Dan nuevo revés a Santa Lucía; obras se suspenden

El Universal

Ciudad de México.- Un juez federal con sede en Naucalpan suspendió de manera indefinida la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno obtenga los permisos ambientales y arqueológicos para continuar con la obra.

Agustín Gaspar Buenrostro Massieu, juez decimotercero de distrito en el Estado de México, fue quien concedió la suspensión definitiva a un amparo interpuesto por el colectivo #NoMásDerroches.

La decisión de Buenrostro Massieu significó el segundo revés para el proyecto de Santa Lucía en menos de una semana, pues el pasado 4 de junio El Universal informó que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Estado de México también ordenó frenar la construcción del nuevo aeropuerto a través de una suspensión provisional.

En esa ocasión, el Primer Tribunal resolvió otro amparo del mismo colectivo y el motivo fue similar: los estudios y permisos ambientales.

No obstante, aunque Buenrostro Massieu concedió la segunda suspensión a la obra, también aclaró que esa decisión “no prohíbe, en modo alguno, la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, sino que única y exclusivamente se concede la medida cautelar para que no se ejecuten las obras relativas hasta en tanto no se cuente con el resultado favorable de los estudios indicados en párrafos que anteceden”.

Una de las consideraciones del juez para otorgar la suspensión definitiva fue que “las obras de construcción podrían alterar las circunstancias naturales y particulares de la región, lo cual ciertamente generaría un impacto en la transformación del entorno y del medio ambiente, ya que razonablemente no sólo se utilizaría maquinaria pesada para lograr su consecución, sino [que] además se toleraría una degradación ambiental sin antes verificar si la obra es sustentable”.

Añadió que uno de los procesos fundamentales es el cumplimiento con el trámite “Visto bueno de obra en áreas de monumentos arqueológicos o en que se presuma su existencia”, a cargo de la Dirección de Salvamento Arqueológico del Instituto de Antropología e Historia (INAH).

