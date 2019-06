Con más política, Sofía Niño de Rivera lo vuelve a hacer

EL UNIVERSAL

Muchas mujeres admiten que al convertirse en madres la vida les cambia y ven las cosas desde una perspectiva distinta.

Para Sofía Niño de Rivera ser mamá significa además, más material para sus rutinas de stand up.

Por ello ahora que ha regresado al Teatro Metropólitan con su show Lo volvería a hacer, tiene mucho más que contar sobre el escenario de esta nueva faceta de su vida.

“Antes de tener a mi hija mis rutinas hablaban sobre ciertos temas y ahora desde que soy madre esta faceta nutre 100% la manera en la que ahora elaboro mis rutinas, los chistes, creo que me da otra perspectiva para bromear sobre esto que ahora vivo como madre”, dijo Sofía en entrevista con EL UNIVERSAL.

La política mexicana, agrega la chihuahuense, también le ha dado algunos chistes que la gente puede escuchar en sus show, pues dice que se llena de inspiración de todo lo que sucede a su alrededor.

“Desde que hice mi segundo especial de Netflix toco temas que tienen que ver con la política, así que claro que la política mexicana está presente ahora; si bien nunca he sido tan política en mis rutinas, es algo que no se puede dejar de lado porque es algo con lo que todos vivimos a diario y en el show habrán dos o tres chistes con toques políticos”, explica.

En los años que Niño de Rivera lleva dedicada a la comedia dice que muchas cosas ha visto cambiar, una de ellas, el público que va a disfrutar de sus shows.

Afirma que, aunque al inicio la mayor parte de su público eran mujeres, con el tiempo se han integrado otras audiencias y que eso se debe a que también como comediante ha evolucionado.

“Al principio mi tipo de humor hacía más empatía con las mujeres pero con los años he notado que no sólo los hombres se han unido a mis shows sino que además mujeres de distintas edades me ven, a veces veo a niñas de 13 años y digo: tú qué haces viendo mis rutinas. Creo que tengo público que aún conservo desde que empecé pero también uno nuevo que ha encontrado algo con lo que ha hecho empatía”.

Sofía Niño de Rivera añade que si bien no es un hecho todavía, hay muchas posibilidades de que su show Lo volvería a hacer pueda salir en alguna plataforma streaming, como ha hecho con sus dos anteriores especiales en Netflix (Sofía Niño de Rivera: Expuesta), además del trabajo que hizo para YouTube, por ello sus presentaciones de ayer y hoy en el Metropólitan se están grabando.

