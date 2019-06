“Chucky” le tuvo miedo a Woody y retrasan estreno

EL UNIVERSAL

A pesar de la dura campaña publicitaria que lanzó Orion Pictures y MGM para promocionar el regreso del “Muñeco Diabólico” a la pantalla gigante contra Pixar y Toy Story 4, las casas productoras decidieron retrasar el estreno hasta el 9 de agosto y no el 21 de junio, cuando Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Ham, Rex, entre otros personajes también.

Al parecer las compañías que decidieron armar el reboot de la “Child’s Play” no tuvieron la suficiente confianza para competir en la taquilla con una de las cintas más esperadas del año y por tal motivo decidieron hacer el cambio y dejar que “Toy Story 4” se adueñe del mundo por lo menos dos semanas completas.

Esto da al traste con la campaña que iniciaron en redes sociales donde se ve que “Chucky” poco a poco va asesinado a los ya famosos personajes de Pixar, como por ejemplo Woody a quien le siguió Slinky y el más reciente que terminó siendo eliminado por una pistola de rayos fue Buzz.

Dicha imagen fue subida a su cuenta hace seis horas, cuando todavía no se anunciaba el cambio de fecha del estreno y por tal motivo se mantiene en el cartel la del 21 de junio.

Por lo pronto el tráiler de “Child’s Play” se mantiene en YouTube al igual que el de “Toy Story 4”.

