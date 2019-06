Seis de cada 10 mexicanos vieron Roma en plata formas digitales

Notimex

Durante el 2018, en México se vendieron un total de 320 millones de boletos de cine, de los cuales 30.3 millones resultaron para el cine nacional, además hubo 115 estrenos nacionales en salas comerciales y la película “Roma” de Alfonso Cuarón, se exhibió en 112 salas de 31 estados.

Así lo establece el Anuario Estadístico del Cine Mexicano 2018, presentado en la Sala Luis Buñuel, en los Estudios Churubusco y cuyo documento presenta, además, un estudio sobre la película “Roma”, misma que rebasó los 3.6millonesde reproducciones en una plataforma digital, es decir “cada seis de diez mexicanos suscritos al servicio streaming vieron la película en ese periodo”.

Menciona además que, en el 2018, se produjeron 186 películas mexicanas, lo que marca un crecimiento de la producción cinematográfica nacional en comparación con años anteriores; destaca que, ante tales cifras, se tiene un crecimiento centralizado o incluso incluyente en el que la Ciudad de México concentra la mayor cantidad de recursos e infraestructura cinematográfica.

María Novaro, directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), celebró la aparición de este documento en edición bilingüe con “dos meses de atraso, producto de los recortes administrativos” y que ofrece datos sobre producción, distribución y exhibición de las películas registradas entre 2011 y 2018. Indicó que, si bien aquí se brinda información valiosa para conocer el medio, también hace falta: “salir en la búsqueda de los no realizadores y los no públicos, de los mexicanos que todavía no han entrado a la estadística y que deberían de tomar un lugar la escena del cine nacional”.

Fernanda del Rio, directora de promoción cultural cinematográfica, habló sobre el trabajo de la presente edición, misma que se caracteriza porque se trata de un documento de fácil lectura y que además de producción, exhibición distribución, televisión, plataformas digitales, incluye una investigación especial sobre Roma y su paso por los espacios de exhibición alternativa. Manifestó que, para el próximo Anuario, se abrirá una convocatoria, a fin de que investigadores interesados en incluir resúmenes de sus trabajos en la publicación, puedan ser editados.

Raúl Figueroa Díaz, director de la Cuenta Satélite de la Cultura en México, destacó que el Producto Interno Bruto (PIB) del cine creció 7.4, es decir, casi cuatro veces más dinámico que el conjunto de la economía nacional. Refirió que la industria cinematográficageneró30 mil 357 puestos de trabajo ocupados, cifra similar a la registrada por la industria del hierro y acero, con 30 mil 049 puestos.

El periodista Sergio Raúl López expresó, “somos de los países que tienen mayor y mejor infraestructura cinematográfica, hay que reforzar las políticas públicas para reforzar la exhibición”.

Para la investigadora Ana Rosas Mantecón, iniciativas como el Anuario, “otorga una visión estratégica clave de la información para articular esfuerzos de universidades, instituciones y administración pública”.

“Celebramos que continúe apareciendo el Anuario, con esta edición, Imcine apuesta por una cultura de la información que contribuya a que el diseño de políticas públicas será una evidencia, y no meras intenciones, corazonadas o prejuicios, como puede ocurrir si renunciamos a seguir generando información que nutra el diseño de las políticas públicas”, dijo.

El Anuario Estadístico del Cine Mexicano, menciona que los hogares mexicanos registraron un gasto para adquirir bienes y servicios relacionados con el cine (televisores, suscripciones de cable o plataformas) subió un 6.7 por ciento por encima que el año anterior. Indica que en 2018 se realizaron186largometrajes, de los cuales, el 25 por ciento de las producciones fueron dirigidas por mujeres; además de que el 47 por ciento de las películas se produjeron sin apoyo del Estado, dos puntos porcentuales más que en 2017.

En el documento, se incluye además estudios de documentales en televisión y de la exhibición alternativa en el país; además, se menciona que, en televisión abierta, las cintas nacionales ocuparon un 60 por ciento de la programación cinematográfica; mientras en televisión de paga, la película mexicana de reciente estreno con mayor audiencia fue “No manches Frida”, con un total de un millón 436 mil 840 espectadores. Por lo que hace al cine mexicano, hubo un total de116estrenosdefilmesen 37países, siendo la película “Ahí viene Cascarrabias” la que mayor número de estrenos tuvo en el extranjero.

