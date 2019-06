SIN PRETEXTOS

“Tata” Martino no se queja por lesiones y ausencias

Atlanta.- Pese a las ausencias por lesión y por motivos personales, el técnico de la Selección Mexicana de Futbol, el argentino Gerardo “Tata” Martino, descartó que tenga quejas, ya que se enfoca en los que están en condiciones de jugar y enfrentar la Copa Oro 2019.

“La verdad es que no tenemos muchos motivos por los cuales quejarnos, cuando empezaron a surgir los inconvenientes por salud, lesiones, otros de situación de cambio de club; dimos cambio a la hoja y nos centramos en los futbolistas que sí podían venir y entre ellos había algunos con algún inconveniente físico y tenemos que evaluar en 24 horas si los podemos considerar o no”, dijo el argentino.

En conferencia de prensa, previo al partido amistoso de este miércoles frente a Venezuela, el “Tata” explicó que “siempre que tenemos una cantidad de lesionados o de inconvenientes no es el estado ideal en el que queramos llegar para dar un listado final para una Copa Oro”.

“En definitiva, sin embargo, muchos de los muchachos que vinieron a primera hora han entrenado bien, se han preparado bien, hemos tenido tiempo suficiente, hemos estado casi dos semanas con gran parte del grupo completo, salvo los chicos de la MLS que llegaron ayer”, apuntó el estratega.

Dentro de lo negativo, destacó que lo positivo es que les han “abierto la puerta para poder ver a algunos futbolistas, incluso algunos jóvenes que tenemos ganas de ver. Probablemente si hubieran estado la mayoría de los que quedaron fuera, seguramente los chicos no iban a poder tener esta posibilidad”.

“La ausencia de unos les abre las puertas a otros y está en ellos poder aprovechar la oportunidad que se le presenta, pero en todo caso, los que están acá, son todos los futbolistas que a mí me interesaba tener, por eso es que no hicimos una lista de 40, teníamos a los que nosotros necesitábamos, teniendo en cuenta a los que por diferentes circunstancias no pudieron estar”, externó.

Por otra parte, consideró que el defensa Carlos Salcedo está prácticamente recuperado de las molestias que presentaba y que ponían en duda su participación.

“En el caso de Carlos Salcedo, casi está entrenando con normalidad, hace algunas tareas con el grupo, probablemente demore tres o cuatro días más para entrenar con normalidad, pero está casi sin problemas”, estableció el “Tata”.

Respecto al estado físico de Iván Rodríguez y Marco Fabián de la Mora, apuntó que “trabajan con los kinesiólogos, los dos tienen un problema en el tobillo, debemos evaluar en 24 horas cuál es su situación”.

Sobre el corte de jugadores que debe hacer para que la lista sea de 23, explicó que quizá sólo tenga que prescindir de uno, algo que definirá el estado físico de Iván Rodríguez y de Marco Fabián.

