Antonio Mejía, trabaja por un mejor Tequisquiapan

A sus ocho meses de gobierno, señaló que hay cambios en obra pública, desarrollo social y más beneficios para la ciudadanía.

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

En una retrospectiva del trabajo hasta el momento concretado al frente de la administración municipal de Tequisquiapan, el alcalde Antonio Mejía Lira, explica que si bien se han atendido la mayoría de los compromisos que se formularon en campaña existen necesidades y rezago que deben solventarse.

Destacó que las áreas de oportunidad heredadas, desde pasadas administraciones son muchas, y es que la omisión fue una constante que la ciudadanía reclama en materia de infraestructura social básica pero también para mejorar la calidad de vida de los habitantes con estrategias que refuercen el tejido social de las comunidades.

El presidente municipal del también conocido “centro del país” (por la denominación que le otorgó Venustiano Carranza en 1916 a Tequisquiapan) explica que en materia de obra pública se impulsan esquemas para la dignificación de vialidades que conectan a las comunidades, Antonio Mejía Lira explica que el trabajo se complementó con las gestiones obtenidas por parte de la Comisión Estatal de Infraestructura que intervino avenidas prioritarias como es la carretera estatal 200.

En lo que respecta a las calles adoquinadas, hizo un reconocimiento a los trabajadores de Servicios Públicos Municipales quienes, con su experiencia, recuperaron la belleza de las pintorescas calles en el primer cuadro de la ciudad.

En materia de limpieza

Recordó que uno de los reclamos de la ciudadanía, durante la campaña, era el mejorar los servicios básicos de recolección tanto en las comunidades como en la zona turística, por ello comenzaron a trabajar, incluso antes de tomar posesión oficial del cargo, para establecer la logística que se pondría en marcha a partir del 01 de octubre.

“Nos encontramos con un relleno sanitario que estaba en pésimas condiciones, con camiones de basura que estaban en el taller y con miles de ciudadanos que reclamaban una solución; fue necesario poner en marcha un plan emergente que sí nos representó una inversión considerable, sin embargo hoy vemos los resultados porque ya no existen problemas de desperdicios en las comunidades, el centro histórico está siempre limpio para el disfrute de los visitantes y gracias a las gestiones con Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) se pudo reabrir el relleno sanitario con la asesoría que nos brindaron dependencias estatales”.

Explicó que el tema de la limpieza era necesaria la participación de todos y por ello se concretaron alianzas con los prestadores de servicios (hoteleros y restauranteros) para que se acoplaran a días y horarios en la recolección de sus desperdicios.

En un mediano plazo también se trabajará en las comunidades para promover la separación de desperdicios desde el origen (los hogares) con lo que no solamente se ampliará el tiempo de vida del relleno sanitario, también se tendrá la posibilidad de que las comunidades obtengan ingresos adicionales por la venta de los materiales.

Obra Pública en Tequisquiapan

“La ciudadanía en las comunidades lo que más solicita es obra pública” y aunque están ejecución más de 70 proyectos la mayoría son acciones vinculadas con la introducción de drenaje y alumbrado público.

Destacó que en aquellas comunidades que no alcanzaron recurso para el desarrollo de infraestructura, se generaron convenios con los habitantes en los que el municipio aporta los materiales de construcción y los habitantes se organizan para desarrollar el proyecto de infraestructura, para ello también se les brinda asesoría por parte de la Secretaría de Obras Públicas.

Consideró que el principal reto que tienen es involucrar a la ciudadanía y en ello la participación de las autoridades auxiliares ha sido de suma importancia.

Con respecto a la decisión de los delegados el presidente municipal recordó que Tequisquiapan fue el primer municipio en Querétaro que generó un proceso constitucional abierto en donde la ciudadanía tomó la decisión de quiénes deberían ser sus representantes populares.

“Tenemos muchos proyectos de infraestructura que se pueden realizar, lo que necesitamos es presupuesto y por ello mantenemos las gestiones con Gobierno del Estado y con Gobierno Federal. Hicimos esfuerzos importantes para la recaudación de impuestos por parte del predial; sin embargo son muchos los pendientes que tiene Tequisquiapan”, explicó el alcalde Antonio Mejía Lira

Educación

Dentro de los proyectos que la administración del Pueblo Mágico impulsa es el que los estudiantes tengan incentivos para que continúen con su formación educativa y por ello, a través de la Secretaría de Desarrollo Social se lograron convenios con algunas asociaciones civiles que dotan de anteojos, de forma gratuita a los niños de educación básica que lo requieren.

En una primera etapa se entregaron, en noviembre de 2018, fueron beneficiados mil niños y para mayo del presente año se tenían las condiciones para dotar de otros mil anteojos a mismo número de infantes.

El municipio también entregó 400 apoyos económicos directos a través del programa “Becas municipales cerca de ti” por un monto de 598 mil 920 pesos; a decir del alcalde Antonio Mejía se dará un paso adicional toda vez que el municipio está por concretar un convenio para que los cinco mil estudiantes de nivel básico tengan un seguro contra accidentes a través del cual los beneficiarios tienen garantizado la atención médica por incidentes que se puedan registrar al interior de las escuelas, pero también durante el trayecto a su domicilio.

“Estamos convencidos de que si los estudiantes tienen herramientas para desarrollarse continuarán su formación educativa y esto por supuesto dará como resultado que tengamos profesionistas que estén bien preparados, y sobre todo que traerán desarrollo a sus comunidades”, explicó el presidente municipal.

Casa del estudiante

Antonio Mejía Lira recordó que uno de los compromisos que generó en campaña fue el establecer, en la capital del estado, una Casa del Estudiante que brinda atención a los jóvenes de educación superior que -por necesidad- deben establecerse en la capital del estado.

En este contexto el presidente municipal dijo que la promesa no solamente se cumplió, sino que se duplicó ya que en la actualidad tienen dos casas del estudiante en funcionamiento.

Explicó que en la medida que haya más demanda, pero también compromiso por parte de los jóvenes en aprovechar estos espacios, su administración seguirá invirtiendo para dar atención al tema educativo.

Generación de empleos

El presidente municipal señaló que una de las necesidades que tiene el municipio es diversificar la actividad económica para que los habitantes no dependan únicamente del campo, las artesanías o la prestación de servicios turísticos.

En este contexto dijo que con apoyo de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) en Querétaro se logró que llegara al Pueblo Mágico de Tequisquiapan la compañía Electrical Components la cual ya inició el proceso para la contratación de personal y que tiene por meta el generar hasta tres mil 600 empleos para el año 2021.

Señaló que el municipio brindó todas las facilidades pues se trata de una empresa que no consume recursos naturales y por consecuencia se le considera “limpia” ya que no tendrá impacto hacia el medio ambiente.

El presidente municipal señaló otro de los sectores que tendrán un gran impulso para Tequisquiapan es el de la construcción ya que por tratarse de un destino turístico los visitantes buscan adquirir residencias de descanso.

Consideró que el sector inmobiliario repuntará en los próximos años y representará importantes inversiones que a su vez se traducirán en la generación de empleos para el sector de la construcción.

Finalmente el presidente municipal reiteró que ocho meses de que tomó el cargo como alcalde, se han tenido avances que no se había concretado en los últimos 12 años de gobierno; no obstante precisó que no se deben tirar las campanas al vuelo pues su administración reconoce que siguen existiendo pendientes que habrán de atenderse paulatinamente.

