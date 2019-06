Paola Núñez prueba suerte en EU

EL UNIVERSAL

En 2015, Paola Núñez realizó su último trabajo en México —la película “El cumple de la abuela”—, justo cuando su carrera se perfilaba como una de las más importantes, pero ella decidió arriesgar y probar en EU hasta dónde podía llegar.

“Mi carrera siempre ha sido firme, aunque no con la velocidad que tienen otros actores, pero desde que inicié he ido poco a poco avanzando siempre bien plantada. Siempre he creído que las cosas me llegan cuando estoy bien preparada para recibirlas; venir a EU fue una gran decisión porque después de 15 años de trabajar en México estaba lista para este mercado, ya tenía las herramientas, el trabajo, las tablas, todo; nada es gratuito y me llegó cuando tenía que ser”, aseguró Núñez Rivas.

El arrepentimiento no está en el vocabulario de la mexicana, que estrenará el 8 de junio la segunda temporada de la serie “The son”, una producción del canal AMC y que fue su carta de presentación en el mercado anglosajón en 2017.

“Me vine a Estados Unidos porque quería un reto, en México tuve muchas oportunidades pero era como qué más puedo hacer, qué me va a sacar de mi zona de confort, siempre me estoy cuestionando eso y no había nada más que lo lograra que venir y trabajar en inglés. Cada que hago una escena en inglés estoy nerviosa y es el tipo de obstáculos que no tendría en México, pero me hace sentir viva hacer estas cosas y sé que en mi país no estaría tan feliz, porque sé que me estoy probando una y otra vez”.

“The son”, basada en el libro de Philipp Meyer, aborda la historia de Eli (Pierce Brosnan), patriarca de la familia McCullough, quien nació el día que Texas se convirtió en república independiente y construye su dinastía y riqueza con violencia.

En esta segunda temporada, la narración salta hasta 1988; en esa fecha, a los 85 años, la nieta de Eli, Jeanne Anne McCullough (Lois Smith) descubre a un secreto familiar enterrado por largo tiempo.

Núñez da vida a María García, amiga de Pete, hijo menor de Eli, personaje que enfrentará una dura transformación en esta entrega.

“El tema de la historia de María es la venganza, al final de la primera temporada toda su familia es masacrada y ella huye con Pete (Henry Garrett) y ahora regresa para vengarse, creyendo que así encontrará un poco de paz, pero casi nunca sucede esto con la venganza”.

A partir de su trabajo en “The son” han venido otros, como su reciente participación en “Bad boys for life”, donde alternó con Will Smith.

“Will es un actor muy bondadoso y quedé sorprendida de lo mucho que nos incluyó; cuando hacíamos las lecturas de guion y en los ensayos yo siempre podía expresar lo que quería y enriquecer el personaje, él te da la libertad de hacerlo y te hace sentir cómoda, te da esa importancia como actor”.

El 6 de junio el American Film Institute (AFI) entregará el Life Achievement Award a Denzel Washington, y Paola Núñez fue elegida por NBC Universal International Networks para representar a Latinoamérica, además de ofrecer una vista tras bambalinas de lo que sucede en el Dolby Theater en Hollywood, que se transmitirán por Telemundo Internacional y E!

