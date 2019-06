Hayser retratará al México de 1994

Notimex

El México de 1994 y el Movimiento Zapatista serán retratados en la serie de televisión Preso No. 1 que protagoniza Erik Hayser, quien dará vida a un agricultor que se convierte en el mandatario del país.

“Al inicio es un campesino, después es figura pública, candidato, presidente de la República y termina siendo el preso número uno. Es una trama que se cuenta en siete tiempos diferentes, vamos de atrás hacia adelante; arranca 20 años atrás y nos lleva al presente. Es un formato nuevo y arriesgado”, indicó en una entrevista con Notimex.

“Carmelo Alvarado” es su personaje, un hombre de origen humilde y valores inquebrantables, con muchas ganas de cambiar al país, de darle al pueblo el México que se merece y donde reine la paz.

“Pero se tiene que enfrentar no solo a un enemigo, sino a todo un sistema, lo cual va complicando las cosas porque no solamente su vida está en riesgo, sino también las de su familia y sus seres queridos”, relató sobre Preso No. 1, que es una adaptación de Luis Felipe Ibarra.

Mientras llega el momento de estrenar esa serie, el actor, productor y empresario queretano también revisa libretos para regresar al teatro y, después, al cine.

Platicó que además dejó de practicar ejercicio y descuidó su condición física para participar en la serie Todo por ti, donde comparte créditos con Maite Perroni, Jorge Poza, Alejandro Speitzer y Regina Pavón, cuyo lanzamiento está previsto para 2020.

“Lo más importante para mí es transformarme, cambiar constantemente e imponerme nuevos retos. Me gusta presentarle al espectador nuevas caras de mí y en este proyecto he tenido la fortuna de cambiar, de transformarme”, mencionó.

Hayser destacó que se ha rapado y que no le preocupa su apariencia o perder su “sex appeal”, mientras el personaje lo requiera.

“Siempre he sido de hacer ejercicio, pero esta vez me he tenido que descuidar porque no se trata de un hombre que se halle en forma física increíble. Ya tendré tempo para ponerme en forma de nuevo”, añadió.

De la historia aún no puede contar mucho, solamente que se mueve entre el suspenso, el sexo y la sangre; es un “thriller” que el espectador irá descubriendo poco a poco, como le ha sucedido al elenco, pues ni siquiera los actores han tenido acceso a todo el libreto debido a una cierta secrecía de la producción.

“Cuando leí los primeros episodios, supe que se trataba de un proyecto que tenía que hacer porque se trata de una historia contundente”, concluyó.

