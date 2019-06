Reyli rompe el silencio

EL UNIVERSAL

A Reyli no sólo le regresó la vida, también el humor y la plática —con un mayor análisis—. Tras sus problemas con el alcohol y las drogas que lo alejaron cinco años del escenario, vuelve a la música, “porque soy un desempleado”.

“Milagrosamente estoy de vuelta, estoy de pie y gracias a Dios desde hace 47 años buscando empleo y no me lo dan, por eso sigo cantando y escribiendo canciones, eso me fortalece, saber que nací para esto y que voy a morir haciendo música”, indicó con ironía para aquellos críticos que pensaban que no recuperaría su carrera.

El chiapaneco lanzó, tras cinco años de silencio musical, el sencillo “Todo lo que está pasando me gusta”, una frase que conlleva un poderoso mensaje positivo para seguir disfrutando de la vida, indicó.

En el video del tema el compositor muestra simbólicamente cómo fue salir con esperanza del lado oscuro de la vida. “El problema nunca fue el éxito, el problema es uno mismo, no importa si seas artista, taquero, bolero o abogado… uno tiene que resolver internamente. Pero en el caso de uno como músico, la permanencia de la música y el cariño de la gente a través de los años, eso sí es un tesoro y es para agradecerlo todos los días. La música es quien me rescató”.

