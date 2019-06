Reprueba Beatriz Gutiérrez ataques a diputada en redes sociales

Notimex

México.- Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó “los ataques” en redes sociales hacia la diputada Gelardine Ponce, tras la difusión de un video donde la legisladora saluda al mandatario en el Aeropuerto de Nayarit.

A través de un mensaje en Facebook, Gutiérrez Müller señaló que “cual sea el origen de sus expresiones, ninguna persona como tú se las merece. Tú sigue adelante, no te rindas”.

“Rechazo cualquier ataque cobarde a una mujer por el hecho de serlo. Muchos no conciben que seas bonita y, además, comprometida con nuestro México”, apuntó la esposa del mandatario mexicano.

Diputada agradece

La diputada agradeció “de corazón” a Beatriz Gutiérrez Müller, las palabras y el respaldo ante la “ola de ataques” en redes sociales hacia la legisladora.

“Esto no me detiene, seguiré trabajando por Nayarit y por México y como se lo he dicho y lo reitero, es usted una mujer a la que admiro mucho”, respondió la legisladora a un mensaje previo de Gutiérrez Müller en Facebook.

