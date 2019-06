Necesario que federación se responsabilice en materia ambiental

La ambientalista América Vizcaíno señaló que es necesario contar con un Padrón Único de Técnicos ambientales en la entidad

Tina Hernández

En materia ambiental en el estado de Querétaro urge que las autoridades del gobierno federal se responsabilicen de su labor como instituciones públicas, en especial en el combate sobre la contaminación de cuerpos de agua federales, lo que corresponde directamente a la Comisión Nacional de Aguas (Conagua) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), instancias que hasta ahora se mantienen al margen en cuanto a la aplicación de la ley; aseveró América Vizcaíno, integrante del Grupo de Ambientalistas de Juriquilla.

La activista precisó que aunque los problemas ambientales en la entidad van en crecimiento en materia de contaminación atmosférica, manejo de residuos, pérdida de áreas verdes, la prioridad en Querétaro debe ser el saneamiento de los ríos, bordos y presas de jurisdicción federal.

La omisión en la aplicación de la ley en cuanto a sanciones administrativas y económicas por parte de la Conagua y Profepa a quienes realizan descargas en los cuerpos de agua de facultad federal es el principal reto que enfrenta la nueva administración del gobierno de México, pues –aseguró que aunque las dependencias federales mencionadas conocen quienes realizan las descargas ilegales en los cuerpos de agua hasta el momento son inexistentes las sanciones a quienes incumplen las normas ambientales, sin mencionar la falta de rigor en parques industriales o desarrollo inmobiliarios para la integración de plantas de tratamiento de aguas.

“Creo que el primer problema que deben atender es la contaminación del agua. La Conagua sabe quiénes descargan agua sin tratar a los cauces federales, sin embargo no han hecho nada al respecto en coordinación con Profepa para que quienes descargan de manera ilegal, es decir quienes no tienen planta de tratamiento ni permisos de descarga cumplan cierta norma sean sancionados, pero no lo están haciendo, están permitiendo que se descargue agua sin tratar en los cauces federales”.

Contaminación atmosférica

Para la activista queretana, el segundo problema en materia de medio ambiente es la contaminación atmosférica, problemática que se deriva del incremento en los vehículos en la ciudad.

“Querétaro está creciendo de manera gigantesca, llegan cerca de 45 familias diarias al estado, con un promedio por familia de tres vehículos y cinco personas, esto ocasiona que la contaminación crezca, pues se reducen las áreas verdes para ser sustituida por desarrollos. Es cierto que se trabaja en el reordenamiento del trasporte público, pero esto es el gran reto”.

La solución a este tipo de contaminación –precisó es la conservación de las áreas verdes que captan los contaminantes atmosféricos, y que devuelven oxígeno y humedad.

Para América Vizcaíno, una de las zonas arboladas fundamentales para mantener el equilibrio ambiental es Peña colorada, zona que –manifestó tienen 20 años que se busca decretar como Área Natural Protegida (ANP) sin que hasta el momento “alguien tenga los pantalones para decretarla”.

Padrón único de prestadores de servicios ambientales

Con el fin de elevar el nivel de protección de las áreas verdes en la capital, principalmente en caso de trasplante de plantas por obras públicas, es necesario que se cuente con un Padrón Único de prestadores de servicios ambientales -precisó la ambientalista.

La integrante del Grupo de Ambientalistas de Juriquilla agregó que ya se identificaron a 14 prestadores de servicios ambientales que no cumplen con el perfil adecuado para el manejo de la masa vegetal, lo que disminuye las posibilidades de vida de las áreas verdes.

“Antes previó a la construcción de cualquier terreno de obra pública o privada se daban permisos para talar todos los árboles, pero hicimos una gestión para que los árboles con posibilidades de sobrevivir a un trasplante fueran reubicados y que además los reubicarán especialistas. Pero hoy hay especialistas que no están capacitados ni son profesionales, a quienes estamos tratando de quitar del padrón de servicios de los tres niveles de gobierno”.

América Vizcaíno precisó la construcción de un Padrón único de prestadores de servicios ambientales es una idea que hoy abandera la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a través de su titular, la arquitecta Romy Rojas Garrido, por ello es necesario que se le apoye desde los tres niveles de gobierno.

“Nos presentaron un proyecto muy bueno, que podría dar pie a que toda la obra pública, pues en este proyecto se dijo cero tala de árboles, incluso las estaciones de autobús se rediseñaron para que incorporarán la vegetación, se reubicaron algunas estaciones para no tocar árboles”.

Proyecto arbolado de Zaragoza

Respecto al proyecto sobre el arbolado en el eje Zaragoza, la ambientalista señaló que avala el plan de manejo de la masa vegetal, pues este indica que habrá cero tala de árboles y la reubicación de 4.0 por ciento de estos.

Especificó, en su calidad de ambientalista que ella no conoce como tal el proyecto del eje Zaragoza, sin embargo apoya el proyecto de arbolado, por ello exhortó a la ciudadanía a informarse pues hoy el proyecto indica un respeto total a la masa vegetal del camellón en avenida Zaragoza.

