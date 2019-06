Vadhir Derbez asustará a mujeres en su nueva película

EL UNIVERSAL

Por primera vez, Vadhir Derbez será un ser despreciable en cine y dará miedo a mujeres.

El actor de “El tamaño sí importa” y “Dulce familia protagoniza”, junto con Sofía Espinosa, la cinta de terror “El amarre”, ahora en filmación.

La historia aborda lo que en la cultura popular se conoce como magia negra, para que una persona se enamore de otra.

“Pasa ahora que algo le sale mal a la chava y entonces yo soy el malo, los demás sufren por mí”, dice Vadhir.

“Me fascinan las películas de miedo, suspenso y todo eso, pero sé que es algo difícil y por eso me atreví a aceptar la invitación”, agrega.

La producción, que filma en locaciones de la Ciudad de México, está a cargo de Lemon, compañía creadora de “Kilómetro 31” y “Matando Cabos”.

“El amarre” es dirigida por la argentina Tamae Garateguy y cuenta en el elenco con Fabiola Guajardo (“Enamorándome de Ramón”).

“Hasta ahora me siento bastante cómodo, porque además la película tiene algo real que no puedo decir. La verdad es que ya me gustaría verla editada, porque es en la edición donde se hace el terror”, considera el histrión.

Hijo del comediante Eugenio Derbez (“No se aceptan devoluciones” y “La familia P. Luche”), Vadhir ha explotado la vena liviana heredada.

Las comedias “Ladrones”, “3 idiotas” y “Cómo ser un latin lover” conforman su filmografía, que el mes próximo se verá acrecentada al comenzar el rodaje de “El mesero”, comedia de Raúl Martínez (“Un padre no tan padre”).

“Es sobre un chavo que se dedica a eso y aspira a una vida de los clientes que llegan y gastan en cuentas de miles de pesos. Tiene una idea de negocios, pero sabe que nunca le harían caso, entonces trata de ver cómo lograr entrar a ese mundo”, expone Derbez, quien aún espera el reparto que lo acompañará.

Comentarios

comments