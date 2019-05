Haydée Milanés describe cómo su padre se reinventa musicalmente

Notimex

Luego de 15 años de carrera, la cantante Haydée Milanés calificó como enriquecedora la experiencia de haber hecho un disco en honor a su padre Pablo Milanés, material que consideró es un deseo que siempre estuvo presente y un sueño hecho realidad poder interpretar sus canciones.

“Es una cosa que yo me debía también para agradecerle todo lo que me ha enseñado, y lo que me sigue enseñando. Con este disco, cuando fuimos a grabarlo, sentí que seguía descubriendo cosas de mi padre y seguía aprendiendo cosas de él, es muy bonito ver cómo se va reinventando”, indicó en entrevista con Notimex.

Destacó que su papá es una figura grande en la canción cubana y dentro de la música latinoamericana, ya que es un artista que ha marcado patrones importantes; mientras que como persona lo describió como un genio, tierno y generoso.

“Cuando comencé mi carrera musical sentí que necesitaba recorrer mi propio camino antes de hacer un acercamiento a esta obra, encontrar una madurez musical, encontrar un estilo en mi canto”, compartió en un restaurante de la Ciudad de México.

Para realizar este trabajo, además de la madurez personal y profesional que siempre van unidas, dijo que le ayudó mucho el álbum que hizo en homenaje a la cantautora cubana Martha Valdés, el cual salió a principios de 2015 con el título Palabras y contiene una selección de sus canciones.

“Hice arreglos, producción musical, toqué el piano y cosas que nunca había hecho, como por ejemplo un arreglo de voces, un arreglo a cuatro voces, es una música sumamente compleja, es un disco que yo pienso que marcó un antes y un después en mi carrera en cuanto a madurez y disciplina profesional”, relató.

Haydée consideró que si ya había hecho uno en honor a Martha Valdés, indudablemente tenía que hacer otro para honrar a Pablo Milanés, porque independientemente de ser su padre, es un artista a quien ha admirado siempre, tanto musical como espiritualmente.

Al preguntarle sobre el proceso de colaboración que tuvieron o si su padre la había dirigido para este proyecto, confesó entre risas: “Más bien yo lo dirigí a él, fue una experiencia muy bonita porque él, con muchísima humildad y muchísimo amor se dejó dirigir por mí en las grabaciones, yo produje el disco e hice la selección de las canciones, y creo que lo disfrutó”.

No obstante, dijo que su papá no dejó de darle sus impresiones, su criterio, o algún otro detalle, “porque así se trabaja, nunca podemos ser cerrados en cuanto a opiniones y mucho menos la de Pablo Milanés, autor de las canciones y mi padre, pero realmente se dejó llevar muy bien e hicimos un trabajo de colaboración muy lindo en el estudio, como de colegas”.

La también productora musical, quien nació en 1980 en La Habana, Cuba, reveló que el tema favorito que tiene de su papá en esta placa musical es Te espera una noche de éxitos, el cual es prácticamente desconocido para el público, pero para ella significa mucho, porque incluso la menciona.

“Es una canción que mi padre dedica a esa vida del artista, que muchas veces es fuera de casa, en hoteles, por ahí, que de pronto terminas un concierto y estás solo, extrañas a tu familia o tu hijo o tu hija, o tus hijos”, detalló.

Haydée indicó que otro de los objetivos de esta producción a dúo era poder incorporar canciones que no son tan conocidas de él, como fue este caso, un corte al que calificó de bellísimo.

Otros temas incluidos en Amor de luxe, el cual además de retomar el disco a dueto con su padre, tiene otra placa en colaboración con artistas renombrados de todo el mundo, incluido México, como son: Hoy la vi, Para vivir, Ya ves y A veces cuando el sol, así como el popular corte El breve espacio en que no estás.

Este jueves 30 de mayo la cantante se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional, donde adelantó que contará con invitados especiales como los mexicanos Rosalía León y Edgar Oceransky, y su compatriota Francisco Céspedes.

“No solamente voy a tocar algunos temas de este disco, sino que voy a incluir algunas otras canciones de grandes autores cubanos, así como cortes de mi primer disco, por ejemplo, que siempre la gente me pide y la gente recuerda de aquel primer disco que salió aquí en México, por cierto”, concluyó.

