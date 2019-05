Evalúan en CDMX sumar autos 0 y 00 al Hoy No Circula

El Universal

Ciudad de México.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) analiza que vehículos con holograma 0 y 00 se incorporen al Hoy No Circula, indicó Víctor Hugo Páramo, titular del organismo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Páramo comentó que se evalúa la posibilidad de que dejen de circular un día a la semana; sin embargo, acotó que es una medida que se está estudiando a fin de definir qué tan eficiente puede resultar y reconoció que muchos de los usuarios estarán en contra de este plan.

“Es una propuesta que han hecho los grupos de la sociedad civil; se está analizando, hay muchos ciudadanos que se oponen. Se debe hacer una evaluación de si realmente puede ser eficiente, no tanto si están en pro o en contra. Hay que estudiarlo, porque puede representar 52 días al año de restricción vehicular”, dijo.

El titular de la CAMe resaltó la importancia de concretar la homologación de los programas de verificación vehicular en los seis estados que conforman la Megalópolis, a fin de unificar los criterios y evitar que los usuarios acudan a verificar su automóvil a entidades donde el proceso es menos riguroso.

“Creemos que sí es muy importante, porque si no tenemos homologada la verificación, hay tendencias en las que la gente se va a verificar a otro estado, eso crea distorsiones y justamente la CAMe está para eso, para hacer esa coordinación. Hay placas de otros estados en los casos de coches nuevos, pero en los más antiguos, si su verificación es más laxa, los conductores no van a tener un motivo para mantener su vehículo bien”, advirtió.

