Se quedaron callados como momias ante robo: AMLO

El Universal

San Luis Potosí, SLP.- El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de “los aplaudidores del régimen corrupto”, quienes ante el robo del presupuesto para comprar medicinas se quedaron callados como momias.

“Ahora reclaman mucho, antes se callaban como momias los aplaudirles del régimen corrupto y ahora gritan como pregoneros, piensan que somos iguales, pero se equivocan, se van a quedar con las ganas. ¡La Cuarta Transformación va porque va!”.

En la plaza Fundadores de esta capital, el Jefe del Ejecutivo federal aseguró que aunque dejaron en bancarrota el sistema de salud se resolverá el problema en el sector. Antes en Pinos, Zacatecas, dijo que en el combate a la corrupción en salud no dará ni un paso atrás.

“Los que se robaban hasta el dinero de las medicinas ahora están oponiéndose a todo lo que hacemos, pero saben: ‘¡No voy a dar un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso!’”, aseveró luego de entregar programas integrales del bienestar.

“Que quede claro, para la salud y educación del pueblo, no hay límite en cuanto a presupuesto; sería una contradicción que un gobierno que surge de un movimiento popular, que estamos a favor de combatir la pobreza, a atender y escuchar a todos, [no dé] preferencia a los humildes, [que] no destinemos recursos para la salud o la educación”, dijo.

El Presidente explicó que el problema se debe a presiones e intereses de empresarios dedicados a la venta de medicamentos.

“Son muchos los intereses, nada más les recuerdo para documentar el porqué de esta polémica, el presidente [Barack] Obama inició una reforma de salud en Estados Unidos y no pudo por los intereses creados alrededor, nosotros vamos a poder, vamos a dar el ejemplo mundial, en eso y en otras cosas.

“Es que hay presiones de los que venden las medicinas, pues imagínense el negocio. Imagínense que una empresa vendía 2 mil millones de dólares, ese es el problema y pues hasta vinculación con medios de información”, acusó.

Comentarios

comments