Inicia festejo de sus 50 años

En un par de semanas Lucero llegará a los 50 años de edad y, en lugar de sentirse abrumada con el tema de la edad, ella abraza el tiempo recorrido, ya que, afirma, le han dado varias lecciones.

Dos de esas lecciones son anteponer la familia al trabajo y siempre buscar experimentar en todos los ámbitos de su vida.

“En mi experiencia nadie ha logrado nada quedándose en una silla pensando. No me considero una persona temeraria, más bien trato de ser más analítica y muy centrada para no ‘aventarme como el Borras’, pero sí creo que hay que tomar riesgos en la vida y eso es lo que he tratado de hacer en mi vida profesional”.

Quizá hayan sido estos riesgos o retos profesionales los que la artista mexicana considera que le han ayudado a reinventarse en su faceta musical, pues aunque inició siendo una cantante infantil y juvenil que cantaba pop, en los últimos años se ha lanzado a conquistar nuevos géneros musicales.

Los más recientes son la música banda y la balada portuguesa, ritmos musicales que presentará en su próximo concierto en el Auditorio Nacional este 24 de mayo.

La artista ofrecerá un show de más de tres horas de música, en la que los fanáticos recorrerán junto a ella sus diversas facetas musicales, iniciando por la balada, siguiendo por la etapa pop y continuando con la música ranchera, sin dejar afuera la música banda y ahora por primera vez habrá un apartado dedicado a su nueva etapa en la que canta en portugués.

Lucero informó que no será un concierto breve, ya que englobar sus más de 27 discos y casi 40 años de carrera no es algo sencillo, pero siempre ha buscado ofrecer un espectáculo en el que se pueda disfrutar de su repertorio.

“Mis espectáculos nunca han sido cortos y eso es lo que mis fans agradecen porque, aunque se pueda pensar que hablar de tres horas es algo eterno, los fans me han dicho que agradecen que trate de incluir lo más que se pueda de mi discografía.

Mi show no puede ser corto porque hay muchos éxitos en balada pop que no puedo dejar de cantar, y lo mismo pasa con mariachi, así que el play list para el Auditorio será largo”.

Aunque esta no es la primera vez que la artista se presenta en el coloso de Reforma, confiesa que cada que toca ese escenario es la reafirmación de que debe seguir trabajando por su público, pues llenar un recinto de 10 mil asistentes sólo la motiva a prepararse más y seguir presentando un show de calidad.

“El Auditorio me tiene emocionada porque les he pedido a todos mis Lucerinas y Lucerinos (sus fans) que se aprendan ‘Eu Tô De Olho’, la nueva canción que tengo en portugués, porque es original y la interpretaré en el Auditorio. Este recinto siempre es una ilusión porque es un escenario en el que se me permite dar rienda suelta a todas las facetas como cantante y que la gente ha disfrutado en mi carrera”.

Además de estar de nueva cuenta con el Mariachi Gama Mil —para la parte ranchera de su espectáculo—, Lucero tiene algunas sorpresas bajo la manga, entre ellas tendrá algunos invitados musicales con los que nunca ha compartido escenario en México.

“He querido dar una noche especial que todos podamos disfrutar. Me he dado cuenta que, cuando me presento en la Ciudad de México, muchos de mis seguidores vienen de Brasil y ahora que traigo este nuevo disco quise añadirle ese toque. Además estaré con Luciano Pereyra y la banda Los Sebastianes, con quienes hace un dueto en el disco próximo a publicar”, adelantó.

Lucero ve este show como una antesala a su festejo por 50 años de vida, dice que llega a esa edad feliz y satisfecha de lo que ha hecho.

“Es agotador, pero estoy muy orgullosa y satisfecha de mi edad, de mi cuerpo y de mi físico, pero es un hecho que no es lo mismo a los 20 que a los 30 y a los 40”.

