Denuncian a transportistas por uso de celular

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Ciudadanos de San Juan del Río, denunciaron el abuso que cometen algunos conductores del transporte público al hacer uso del dispositivo móvil y el Whats App mientras manejan, pues aseguran que mientras los operadores suben a su pasaje, siguen texteando o haciendo llamadas telefónicas, lo que representa un riesgo para los usuarios.

“Algunas veces les decimos que si van manejando no vean sus mensajes ya que no es lo ideal, pero les vale y se ponen a discutir con los usuarios, es un hecho que la gente ya no tiene cultura ni respeto por manejar, pero hay personas que no deben pagar los platos rotos y es casi una burla que estos conductores no se pongan en el lugar de peatones, ciclistas y otros que manejen y que en una mala suerte se encuentren con estas personas y pueden generar un accidente por ir maniobrando con una mano”.

Hicieron un llamado a los responsables de las unidades de transporte público, así como de las unidades de taxis, para que contratan gente que maneje debidamente cuidando la integridad y la vida de las personas que usan a diario el servicio de transporte público.

“Los dueños de estas unidades no saben en qué manos dejan su patrimonio, por medio de Whats App algunos de los que andan trabajando no tienen respeto por los usuarios, dejan una mala imagen, los tratamos de hacer entrar en razón del peligro que esto conlleva el que vayan manejando y hablando por celular, pero considero que debe ser el Instituto Queretano del Transporte quienes traten de corregir estos errores antes de que suceda una desgracia”.

Cabe señalar que el uso de celular para hablar y mensajear por parte de los taxistas y transportistas, representa un grave peligro para los usuarios, ya que hace que el conductor desvíe la mirada de la carretera, quite las manos del volante y aparte su mente de la ruta donde conduce, por lo que aumenta el tiempo de reacción ante alguna maniobra que tenga que realizar con ligereza para librar un accidente.

