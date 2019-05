Liberan imágenes de “Star Wars: The Rises of Skywalker”

EL UNIVERSAL

Un adelanto en imágenes del esperado episodio 9, “Star Wars: The Rises of Skywalker”, se dio a conocer este miércoles, y fue la revista “Vanity Fair” quien obtuvo la premisa para el beneplácito de los fans de la saga.

Bajo la lente de la fotógrafa, Annie Leibovitz, las imágenes de la cinta que dirige J.J Abrams, muestran momentos en los que se están filmando escenas de acción o se pueden ver a Rey (Daisy Ridley), Chewbacca (Joonas Suotamo), C-3PO (Anthony Daniels) y a Finn (John Boyega) esperando escuchar acción para dar inicio a otra escena.

La cinta que da por terminada la saga creada por Lucas en 1977 llegará a las salas de cine el próximo 19 de diciembre y en donde se podrá ver a los viejos personajes dejando totalmente el terreno completo a la nueva sangre, cambio que dio inicio con la cinta “Star Wars: The Force Awakens” y siguió con “Star Wars: The Last Jedi”.

“Vanity Fair” también realizó dos portadas diferentes en donde se ve a Rey (Ridley) en una, obviamente reconociendo el lado bueno de la Fuerza y a Kylo Ren (Adam Driver) quien es el que lleva los genes oscuros de su abuelo Dart Vader.

