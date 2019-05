Frausto deberá pedir disculpa

EL UNIVERSAL

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que explique y ofrezca disculpas por el evento que se realizó en Bellas Artes para celebrar el aniversario del líder Internacional de la iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, el pasado miércoles 15 de mayo.

En este tipo de casos, el presidente se dijo muy tolerante y respetuoso, sin embargo, pidió a la titular de Cultura que, durante una rueda de prensa matutina, explique por qué se realizó ese evento.

“Que ofrezcan disculpa, que reconozcan si hubo error, pero también tenemos que respetarnos todos, o sea, ese es mi punto de vista. Entonces, si se mintió que se ofrezca una disculpa”, indicó el Presidente.

Agregó: “Vamos pidiendo a la secretaria de Cultura [Alejandra Frausto] que explique, que venga aquí. Que venga Alejandra [Frausto], ese es buen tema. Vamos a ventilarlo. Vamos a polemizar sobre esto. Es interesante. No está de más. Vamos a verlo. Yo estuve… hasta ahora que me preguntan, porque estuve viendo las notas”, explicó.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional aclaró que esos eventos religiosos están prohibidos en Bellas Artes, por lo tanto “si se dio un asunto especial ahí, por las razones que hayan sido, como se presentaron las circunstancias, informar, ofrecer una disculpa, pero no hacer de eso un tema”.

Incluso pidió que en el futuro se abstengan de realizar esos actos porque se ha hecho tanto ruido con eso que “yo creo que se van a tener que cuidar todas esas cosas”.

El Presidente aclaró que no habrá suspensión ni renuncia de la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, pues defendió que no están en un gobierno autoritario. “Pienso que se debe de evitar que se den estas cosas, si se producen y si están prohibidas, pero no crear un ambiente de intolerancia. Por ejemplo, por este hecho suspender a la directora o al director, renunciar”, expresó.

López Obrador defendió que haya tolerancia en la utilización de ese recinto ya que recordó que, en el pasado, cuando había autoritarismo, se despidió a titulares de Cultura por dar permiso, por ejemplo, de abrir el espacio a Diego Rivera para que pusiera la bandera comunista —en realidad se trató del funeral de Frida Kahlo—.

“Tengo en la memoria que un escritor, Andrés Iduarte, era un gran escritor, un prosista, era director de Bellas Artes y permitió que llevaran a Diego Rivera a Bellas Artes y que pusieran la bandera del Partido Comunista y lo cesaron por eso.

“Me molesta mucho a mí la intolerancia, tenemos que aceptarnos más todos y apostar más a la libertad, que podamos convivir todos: católicos, evangélicos y de todas las denominaciones, ateos y libres pensadores, agnósticos y todas las clases y culturas de todas las preferencias sexuales, no ser tan rígidos”, explicó el mandatario.

Detalló que tuvo en la cabeza el tema, pero aclaró que cambió la forma del gobierno. “Entonces, ¿qué no vamos a cambiar? Y esto que les digo, bueno, les voy a decir hasta quién fue el funcionario, Bremer, el más reciente, Juan José Bremer”, recordó.

