Armando Espitia Se consagra en Cannes

El mexicano fue reconocido con el premio SACD

EL UNIVERSAL

“Nuestras madres”, del director guatemalteco César Díaz protagonizada por los actores mexicanos Armando Espitia (“Heli”, 2013) y Emma Dib ganaron el Premio SACD de la Semana de la Crítica en Cannes. Este premio lo otorga la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos de Francia.

Fue precisamente aquí, en la Sala Miramar de la Riviera francesa, en dónde Guillermo del Toro mostró por primera vez su filme “Cronos”(1993) y empezó su carrera al igual que Alejandro González Iñárritu con “Amores perros” (1994). La Semana de la Crítica es una sección que busca apoyar a los jóvenes talentos cuyas carreras suelen despegar aquí.

Armando Espitia y Emma Dib fueron los únicos mexicanos en competencia en Cannes este año porque todos los demás proyectos estuvieron en funciones especiales.

Para Espitia, “Nuestras madres” es una representación bien digna, cálida y humana de América Latina”, explicó a EL UNIVERSAL el actor que estuvo en la Riviera francesa con “Heli”, de Amat Escalante hace 6 años y que en esta ocasión se puso como objetivo vivir más el momento y “respirar más, tratar de observar con los ojos más abiertos lo que sucede aquí porque en realidad es una experiencia abrumadora.

“Llegas y todo se convierte en este Festival por los compromisos y por el impacto que tiene, se presta para que te pierdas en un montón de cosas y el centro de todo es la película y yo quería concentrarme en eso”, aseguró el actor que este año estrenará la opera prima de Giovanna Zacarías, “Escuela para seductores”, la película “Ayúdame a pasar la noche”, de José Ramón Chávez y un proyecto con título por definir de la directora estadounidense nominada al Oscar, “Heidi Ewing”.

“Es una cinta que filmamos entre Nueva York y México y que es una historia bien necesaria. He tenido la fortuna de hacer proyectos con temas que me importan y le sirven a la gente que los ve, esta es una película sobre la homofobia y la inmigración y estamos bien orgullosos de poder estrenarla”, contó Espitia.

Para Emma, “es muy importante que la película se vea porque habla de nuestra realidad latinoamericana y de todos aquellos países que han sufrido el horror de una dictadura militar y los estragos que eso trae para las personas que la han vivido. En México también se viven estas realidades de desaparecidos, muertes e impunidad y corrupción espantosa.

“Atrocidades que no podemos permitir como humanidad y esta película es un mestizaje cultural muy afortunado porque no es con muros que se construye la condición humana sino estrechando lazos entre las personas y los países. Hablando como mexicana me siento muy honrada y agradecida con César y los productores por haber podido formar parte de este proyecto”, finalizó la actriz que está por estrenar Orestiada en el teatro dirigida por Lorena Maza para el INBAL y que dirigió la obra Sepulturas, de Alfredo Hinojoza en la UNAM.

Comentarios

comments