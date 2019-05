SE RENUEVA GALLOS

Hay varios cambios definitivos para refrescar a la plantilla

Por José Luis Jiménez

Este fin de mes el conjunto de Gallos Blancos regresará a los entrenamientos de cara a la próxima temporada y el técnico Víctor Manuel Vucetich ya entregó su análisis a la directiva de Gallos y todo parece indicar que habrá una renovación en el cuadro queretano.

Y es que los números de la mayoría de jugadores es muy pobre, algunas veces por falta de oportunidades y otros por lesiones continuas, unos más por su actitud dentro de la cancha, es decir no tener la camiseta bien puesta.

Vucetich entregó un reporte muy lógico y sensato en base a lo que vio, pero sobre todo porque quiere un equipo que luche pero en serio en la lucha por no descender.

Y no porque la directiva no ofresca información, no quiere decir que no estén trabajando. Conociendo a Jaime Ordiales, seguro ha estado ya negociando para armarse como debe ser.

A veces la afición en redes sociales se desespera por no tener noticias del equipo, sin embargo fuentes dignas de crédito desde la CDMX, donde despacha don Olegario Vázquez Aldir, nos informan que ya hay negociaciones importantes.

Por lo pronto, podemos informar a nuestros lectores que los jugadores que no continuarán con el cuadro queretano son Diego Novaretti, Matías Britos y tampoco Daniel “Keko” Villalva y tal vez se una a la lista Miguel Samudio.

Y es que ninguno de los antes señalados tienen con qué defender su continuidad, sus números son muy pobres.

De lo mexicanos era de esperarse que no entraran en planes, Gael Acosta, Erbin Trejo, por citar algunos ejemplos.

Por otra parte la oficina de comunicación ya publicó la lista de partidos amistosos de pretemporada de Gallos Blancos que se enfrentarán el 19 de junio a Venados, luego el 22 contra el Atlante, cuatro días después ante el Herediano de Costa rica, luego el 29 a Monarcas Morelia, el 03 de Julio ante Toluca, el 6 de Julio ante el Atlético San Luis, el el 10 de Julio ante Celaya, el 13 de Julio ante Cimarrones y finalmente el 16, partido internacional contra el Forwar Madison (equipo de segunda división de Estados Unidos) en Bresse Stevens Field.

