Mario Domm, supera etapa de egoísmo y oscuridad

Ante la inmediatez y la velocidad con la que se consume música en la época actual, el grupo mexicano Camila busca que sus temas sean atemporales para nunca perder vigencia y siempre agradar a las nuevas generaciones.

“Cuando nació Camila, nos colamos en el último momento antes de que la venta de CD se cerrara. Fue una época en la que, por mucho tiempo, la gente hacía de la música una parte de su vida porque no tenía acceso a tanta información”, comentó el cantautor Mario Domm.

Recordó que en 2006, el tema “Abrázame”, de su álbum “Todo cambió”, se mantuvo en los primeros lugares de popularidad durante ocho meses y nadie podía desbancarlo, pues las repeticiones hicieron que el público conectara con la letra; tal es así que hasta contraían matrimonio o se divorciaban mientras la oían.

“Lo que pasa hoy es que viene la canción del Verano y cuando se acaba, llega otra y la gente ocupa más tiempo para vivir con la música, es un arma de dos filos. El reto ahora es que, dada la velocidad que la gente tiene para consumir, nuestra música nueva se vuelva atemporal”, subrayó el autor de éxitos como “Mientes” y “Aléjate de mí”.

Por ello es que tanto él como el guitarrista Pablo Hurtado optaron por escribir canciones profundas para su nuevo disco Hacia adentro y que contrasten con los mensajes que suenan en la radio de hoy.

“Porque siento que el lenguaje vibra muy bajo”, opinó Domm.

Dijo que gracias al rito de la bebida de ayahuasca cambió su forma de pensar, pues se dio cuenta de que lo habían domesticado y que su mente estaba muy limitada, ya que, en su opinión, componía canciones igual de limitadas.

Atravesaba por una etapa de egoísmo y oscuridad interna, por lo que decidió alejarse y radicó un tiempo en California, cuya estancia le ayudó mucho para tomar otra perspectiva.

“Entonces, comencé a escribir canciones sin miedo. Este disco es una colección de temas que no tienen miedo a decir las verdades más crudas, siempre con cariño y amor, pero la verdad”.

Pablo consideró que al ser humano se le programa desde pequeño a desear las cosas superficiales y buscar hacia afuera. A creer que el éxito consiste en tener una casa grande, un auto de lujo último modelo y hacer viajes por el mundo.

“Te das cuenta de que no está mal hacerlo, pero que en el acumular dinero no está la felicidad, es mucho egoísmo. Nuestro álbum trata de dar el mensaje opuesto, de hacer esa búsqueda hacia adentro, de encontrar la felicidad al interior de ti y en las cosas más sencillas, en tu familia, por ejemplo”.

Recordó que hace cuatro años él y Mario se convirtieron en padres y la experiencia hizo un profundo y trascendente cambio en sus vidas.

“A mi esposa la amo y mis dos hijos me tienen vuelto loco. Si algo le sucediera a mi mujer, sin duda alguna dejaría mi carrera para ser mamá, porque mis hijos son lo más importante. Las prioridades han cambiado y trato de ser un buen esposo y papá.

“Quizá a algunos no les pegue y a otros sí, pero lo que hacemos es tratar de inspirar ciertos cambios pequeños en mucha gente. El disco es un reflejo de la serenidad y tranquilidad que hoy tengo. Lo trabajamos durante muchos años frente a varias situaciones complicadas”, añadió Mario.

Reveló que para lograrlo, incluso trabajó con muchos reggaetoneros a fin de entender qué es lo que pasaba por la mente de ellos y descubrió a mucha gente talentosa en el género.

“Yo podría hacer reggaetón feliz de la vida y me he puesto bien borracho escuchando y bailando reggaetón en la playa, pero cuando me siento al piano, no me sale y no puedo fingirlo. Hay quien me dice que debo hacerlo, pero le respondo que no porque no soy una puta. Si insisto, perdería al público que hemos ganado con tantos años de trabajo, prefiero quedarme con lo que tenemos y con nuestra honestidad”.

Respecto al “tour” 4 Latidos que el dúo realiza con Sin Bandera por diversas plazas de México y otros países, Pablo comentó que continuarán presentándose juntos porque ellos lo disfrutan y el público también.

