DiCaprio presenta “And we go green”

El actor estadunidense Leonardo DiCaprio, quien en los últimos años se ha dedicado también a fomentar temas ambientales, llega al Festival de cine de Cannes para presentar el documental “And we go green”.

El documental que se proyectará el próximo jueves, fuera de competencia, presenta las historias de ABB FIA Fórmula E, serie de carreras de autos eléctricos y la lucha del histrión contra el cambio climático y los niveles de contaminación.

En 2016 DiCaprio produjo otro documental, “Before the flood”, donde presentó a través de un recorrido como Mensajero de la Paz de Naciones Unidas, recogió los efectos del cambio climático en varias regiones del Planeta.

En ese entonces, el actor, ganador del Oscar, consideró que “necesitamos que todos exijan acciones audaces de sus líderes políticos y que elijan representantes que tengan en mente sus mejores intereses, no los intereses de las corporaciones para perpetuar un ciclo de avaricia y destrucción”.

Ahora con “And we go Green”, dirigido por Fisher Stevens, el mismo que dirigió “Before the flood”, sigue en la misma línea de cambio climático pero desde otra perspectiva.

Al respecto, Stevens, quien dirigió el filme j¿con Malcom Venville, apuntó; “riginalmente pensamos que estábamos haciendo una película sobre el medio ambiente. Nos dimos cuenta de que la mejor manera para llamar la atención de la gente sobre el cambio climático es haciendo una cinta sobre la gente”.

“En este caso, sobre pilotos de coches de carreras y un advenedizo que tiene la visión de cambiar las carreras para siempre”, explicó, de acuerdo con la página web del documental.

Por su parte, el fundador de la F´ormula E, Alejandro Agag, consideró que “el documental resume la verdadera misión y propósito del Campeonato de Fórmula E ABB FIA, para mostrar cómo la competencia impulsa el desarrollo tecnológico y cómo este deporte puede tener un impacto social significativo y alterar las percepciones de los vehículos eléctricos”.

En 1998, DiCaprio estableció la fundación que lleva su nombre cuya finalidad de acuerdo con su sitio web es “implementar soluciones que ayuden a restablecer el equilibrio de los ecosistemas amenazados, asegurando la salud y el bienestar de los habitantes del Planeta”.

