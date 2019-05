Queretanos disfrutan de festival de talla mundial

Por Óscar Ángeles

Consagrado en su segunda edición, Pulso GNP, cautivó el alma de más de 45 mil asistentes —conteo final que proporcionó el comité organizador del festival—, asombrados con la presentación de 23 proyectos musicales, 11 de los cuales arribaron de fuera del país.

Aún con el sol ardiente sobre las cabezas de los asistentes, jóvenes queretanos y de diferentes ciudades como Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México y de otros países, entre ellos Estados Unidos, Australia y Canadá, se dieron cita para escuchar las nuevas propuestas musicales que las bandas presentaron este 2019 en las instalaciones de la UAQ campus aeropuerto.

Este festival desde su primera edición marcó una pauta: presentar proyectos caracterizados por no sujetarse a paradigmas determinados, con puntos de vista, ritmos, y sonidos innovadores, los músicos se encargaron de derrochar energía sobre el escenario y compartirla con los asistentes, que muy pacientes esperaron el inicio de cada recital.

La oportunidad de escuchar nuevas propuestas fue uno de los principales motivantes entre los jóvenes para asistir a un evento masivo como este, en él que se pudo apreciar diferentes ritmos que enaltecieron el nombre de los músicos presentes.

Si una de las características favorables entre la organización y los proyectos musicales, fue la capacidad de atención al cliente, la rapidez con la que los servicios de comida y bebida atendieron a los asistentes les dio un toque significativo. Además de la puntualidad entre un acto y otro.

Sin embargo, para muchos de los espectadores la llegada al recinto fue un proceso de martirio, ya que se entendía que sólo a través del anillo vial Fray Junípero Serra se podía arribar al lugar, sin recordar que por la carretera Chichimequillas, rodeando por Paseo Querétaro se podía llegar sólo para al final cruzar por el puente peatonal y evitar largas filas de trafico, sin duda, una medida que el comité podría informar en la siguiente edición del festival.

Pero esto no fue impedimento para que miles llegaran puntuales a las entradas de Pulso GNP, y disfrutar de los primeros actos musicales como S7N, Izal, y La toma, estas dos ultimas provenientes del extranjero.

Los artistas derrochan energía

Una de las bandas más esperadas fue sin duda, Interpol, una agrupación neoyorquina reconocida por su género musical post punk revival. Para ellos fue su primera presentación en Querétaro y el único concierto confirmado en México este año, algo que sin duda se quedará escrito en la historia de la música del país. Un acto que motivó a miles para asistir al festival.

Formada por el trio Paul Banks, Daniel Kessler y Sam Foragino presentaron ante miles su nuevo material, conformado en un EP de cinco canciones que interpretaron gustosos ante los miles de asistentes que los acompañaron la noche del sábado, en un recital que además conformó el stlist de éxitos como ‘Slow Hands’, ‘C’mere’ y ‘Evil’, “hits” que los miles de seguidores entonaron con la banda en cada estrofa.

El vocalista Paul Banks, en un perfecto y carismático español, agradeció entre cada acto a los escuchas por recibirlos de esta sin igual forma. Un modo muy particular de los mexicanos.

Motivados por los aplausos y los vítores del publico, los integrantes de las banda interpretaron cada melodía con mucha energía y gran dedicación.

Pero al final de su acto, cuando el público les solicitó una canción más entre gritos y vítores, no volvieron al escenario para despedirse.

Otras bandas que disfrutan de su gran momento, como Little Jesús, Camilo Séptimo y Siddhartha se presentaron muy gustosos ante el público queretano.

Siddhartha complació al público con sus éxitos “Náufrago”, “Tarde”, “El chico” y “Ser parte” se ganó los aplausos de los asistentes. El también compositor estuvo acompañado por sus seguidores quienes entonaron cada melodía con él.

Por su parte, Little Jesus, puso a bailar a todos quienes se congregaron para escucharles en el escenario que lleva el nombre de “Vivir en increíble”, que sin duda permitió expresar eso mismo.

El vocalista de la banda incitó a los presentes a acompañarle durante cada canción, ya que ese día presentaba un malestar en la garganta, que no fue impedimento para cumplir con el público con un recital que complació a todos.

Santiago Casillas recordó a los escuchas que se hidrataran constantemente en los puntos que Pulso GNP instaló para ingerir agua de manera gratuita, ya que el sol estaba ardiente y devastador.

Por su parte el proyecto Rock en tu Idioma Sinfónico volumen 2, encabezado por Sabo Romo (integrante de Caifanes), brindó temas icónicos en la voz de invitados como “La Muralla Verde” y “Juegos de Amor” con Sergio Santacruz de Neón; “Ni tú ni nadie” y “Bolero Faláz” en voz de María Barracuda; “Carretera” y “Kumbala” con Cecilia Toussaint.

La banda australiana Wolfmother dieron cátedra de potencia y energía con su stoner rock y temas coreados por miles de seguidores como “Woman” o “Gipsy Caravan”. Un proyecto poco reconocido pero que sin duda se ganó nuevos seguidores gracias a su participación en un festival como el del sábado.

Mon Laferte con su particular voz y gran sentimentalismo a la hora de interpretar sus melodías, cautivó con sus éxitos “Antes de ti”, “Tu falta de querer” entre otras que mantuvo cantando a los asistentes durante toda su presentación. Con evidentes lágrimas, la cantante complació con sus canciones a los asistentes.

Los británicos de White Lies también congregaron a miles de seguidores para mostrar algunos temas de su quinto disco y otros clásicos de su discografía como “Tokio”, “To lose my life” o “Take it out on me”.

Iniciando una nueva etapa musical, Caifanes, presentó por primera vez ante los queretanos su nuevo sencillo, “Heridos”, escrito para los mexicanos en un tiempo dedicado para sanar heridas. Tras 25 años de no componer algo nuevo, la banda de rock mexicano se entregó por completo al publico queretano con esta nueva canción.

Además de sus canciones emblemáticas como “Negro cósmico” , “Afuera”, “Aviéntame”, “Mátenme porque me muero”, “Los dioses ocultos”, “Perdí mi ojo de venado”, “Nos vamos juntos” y tras el encoré “La célula que explota” y “La negra Tomasa”.

Para finalizar la noche, el festival retomó el ritmo latino y presentó proyectos musicales que puso a bailar cumbia a quienes les acompañaron. Los Auténticos Decadentes con su Fiesta Nacional se contagió a las miles de personas que esperaban su show. “Somos”, “Pendeviejo”, “Como me voy a olvidar”, “Corazón”, “Besándote”, “Vení Raquel”, “Amor”, “Un osito de peluche de Taiwán”, “Loco”, “La guitarra” para cerrar con “Y la banda sigue”.

Asimismo en los otros escenarios dispuestos Mi Banda El Mexicano y Bruno Martini se repartieron los últimos momentos de este festival, que hizo que los cientos de asistentes, al abandonar el lugar, continuaran coreando canciones para recordar algún tema de los que sonaron en el transcurso del día y con ello confirmar que Pulso GNP 2019, se ha ganado un lugar importante entre los melómanos queretanos. Nos vemos en 2020, pues la expectativa de los asistentes es grande.

