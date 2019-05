Resalta STPS avance de Jóvenes Construyendo el Futuro

El Universal

Ciudad de México.- La titular de la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, aseguró que se ha logrado el 54% de la meta de este año, “que es llegar a un millón de jóvenes para que puedan encontrar una posibilidad de desarrollo cerca de su hogar”.

En cuatro meses, el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro registra más del 50% del avance de su meta para este año, aseguró Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Al acudir al Foro Jóvenes Líderes CDMX, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el Consejo Coordinador Empresarial, la titular de la STPS resaltó que el programa ha logrado incorporar a 534 mil aprendices, a quienes se les atiende de manera directa a través de la plataforma que la dependencia habilitó para dar seguimiento a la política pública.

“Estamos al 54% de la meta de este año, que es llegar a un millón de jóvenes para que puedan encontrar una posibilidad de desarrollo cerca de donde viven. El reto es llegar a 2.3 millones de personas entre 18 y 29 años de edad”, subrayó.

Alcalde Luján comentó que es a través de la formación de la juventud del país y del impulso de su talento como México puede salir adelante, por lo que Jóvenes Construyendo el Futuro brinda una posibilidad de desarrollo a este sector de la población.

“Durante muchos años ha habido obstáculos, muchas barreras que no ha permitido que jóvenes que tienen sueños e ilusiones los puedan realizar porque no ha habido alternativas suficientes y no es que no quisieran salir adelante, trabajar o seguir estudiando; pero hoy se las estamos brindando”.

