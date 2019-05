Necesario regular hornos ladrilleros de Tequis

Ampliarán la vigilancia ambiental en los límites de San Juan del Río y Tequisquiapan ante la presencia contaminantes por ladrilleras.

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Noticias

La Secretaría de Desarrollo Sustentable en Querétaro ampliará la vigilancia ambiental en los límites de San Juan del Río y Tequisquiapan ante la presencia contaminantes que se generan durante la cocción de tabique.

El titular de la dependencia Marco Antonio del Prete Tercero explicó que la unidad móvil para el monitoreo ambiental podría ayudar; sin embargo, consideró necesario se establezca una infraestructura más especializada para no generar “falsos positivos”.

Destacó que si bien, la densidad poblacional en este punto de Querétaro no es tan grande como en la zona metropolitana de Querétaro o la zona oriente de San Juan del Río, a simple vista se puede apreciar durante las mañanas que los niveles de contaminación son elevados.

El funcionario consideró que en el tema también deben intervenir los gobiernos municipales para hacer la regulación de los hornos ladrilleros pues, en muchos casos, ni siquiera existe normatividad local.

“La unidad móvil nos sirve, pero es de carácter informativo, no podemos tomar decisiones con ella porque al no estar establecida pueden sufrir variaciones las mediciones y no queremos caer en falsos positivos. El caso de Tequisquiapan y parte de San Juan del Río está directamente relacionado con los hornos ladrilleros que generan este tipo de partículas que representan contaminación en el medio ambiente”.

El secretario de Desarrollo Sustentable también hizo referencia a las últimas mediciones de contaminación tanto en el municipio de San Juan del Río como en la zona metropolitana de Querétaro y destacó que gracias a las condiciones climatológicas se dispersaron las partículas suspendidas; no obstante, se mantendrá el monitoreo y en caso de que se genere alguna nueva recomendación para el día lunes, se notificará a las instituciones educativas.

Recordó que, durante los fines de semana, la actividad vehicular disminuye de forma considerable y esto también permite una disminución en los niveles de contaminación.

“Una de las ventajas que tenemos es que no se tiene identificado contaminación por ozono, son únicamente las partículas suspendidas”.

Comentarios

comments