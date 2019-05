Biden inicia en Filadelfia su campaña por candidatura presidencial demócrata

Notimex

Washington.- El exvicepresidente estadunidense Joseph Biden inició hoy su campaña por la candidatura demócrata a la Presidencia con un gran acto en Filadelfia, la mayor ciudad de su natal estado de Pensilvania, donde ha instalado su cuartel general.

Ante una multitud de simpatizantes convocados al mitin, Biden preguntó: “¿por qué comenzar la campaña en Filadelfia?”, a lo que el propio político demócrata respondió: “este fue el lugar de nacimiento de nuestra democracia”, en referencia a la declaración de independencia de 1776.

En su discurso, Biden sostuvo que Estados Unidos incumplió sus promesas para sectores como los afroamericanos y las mujeres, “pero nacemos de la idea de que cada persona en este país (…) sin importar dónde empiece en la vida, no hay una sola cosa que no pueda hacer, si trabaja por ello”.

Biden inició su campaña en Pensilvania, un estado crucial para que los demócratas recuperen la Casa Blanca, luego que el triunfo en esta entidad en 2016 permitió a Donald Trump obtener la mayoría de los votos de los colegios electorales, según el portal Político.

“Si el pueblo estadunidense quiere un presidente que aumente nuestra división, que lidere con el puño cerrado (…) y el corazón duro, que satanice a sus oponentes y escupa odio, no me necesitan. Ya tienen un presidente que hace precisamente eso”, afirmó el precandidato demócrata.

“Me postulo para ofrecer a nuestro país (demócratas, republicanos e independientes) un camino diferente”, aseveró Biden, quien acompañó como vicepresidente a Barack Obama durante sus dos periodos de gobierno (2009-2017).

En un mensaje de unidad dirigido a su partido, Biden agregó: “Algunos dicen que los demócratas no quieren escuchar acerca de la unidad. Que estén enojados y cuanto más enojado estés, mejor (…) Bueno, no lo creo. Realmente no lo hago. Creo que los demócratas quieren unificar a esta nación”.

