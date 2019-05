Los obstáculos de ser el doble de Michael Jackson

EL UNIVERSAL

Miles de problemas surgieron en la vida de Michael Jackson: las denuncias por pederastia, rumores sobre no ser el padre biológico de sus hijos, bancarrota, entre otros tantos, que no han parado ni siquiera con su muerte.

Ser una leyenda de la música, no es fácil, y ser su doble al parecer tampoco lo es, Sergio Cortés, el imitador reconocido por el mismo “Rey del Pop”, comenta que a lo largo de su vida ha tratado de luchar consigo mismo y su timidez, al igual que con los comentarios sobre Michael que se han suscitado en documentales como “Leaving Neverland” y la presión de poder representarlo como él se lo merece.

Cortés menciona que desde niño fue muy tímido, un factor que se ha convertido en su peor enemigo. Debido a que cuando conoció al intérprete de “Billie Jean” el miedo lo traicionó y su boca no dijo nada cuando Jackson lo saludó.

Ahora vive con el eterno arrepentimiento por no decirle cuanto lo admiraba. “Yo había esperado conocerlo por tantos años que el día que lo tuve enfrente sinceramente no me lo creía. Me quede en shock. No sé, no reaccioné. Él me saludó muy cordialmente, muy amable. No pude decir nada. Con los años me seguí atormentando. Me hubiera gustado decirle que lo admiraba, yo que sé, algo más profundo”.

Otro problema al que se ha enfrentado Sergio es a la constante ráfaga de acusaciones al cantante sobre el presunto abuso de menores, esto debido al reciente documental “Leaving Neverland”, donde los testimonios de dos personas que vivieron con el creador de “Thriller” cuando eran niños revelan lo que hicieron dentro del rancho, sin embargo el doble de Michael Jackson trata de no preocuparse por los malos comentarios y deja que los profesionales determinen la verdad.

“Me encuentro con todo tipo de personas, quien quiera aferrarse a lo negativo es porque quiere, no investiga y se deja llevar por un documental. Es ilógico que estos chicos que salen en el documental al ser adultos, incluso momentos antes de hacer ese proyecto estaban haciendo tributos de Michael, está clarísimo que era todo un cuento”.

Por último, Sergio aseguró que la principal dificultad de ser un doble, es la presión de poder representar a una leyenda como lo fue el cantante de “Smooth criminal”. Cuando inició su carrera se enfermaba ya que no podía con los nervios. “Mi principal problema era el representar a un mito, a un ser humano sumamente increíble y muy perfeccionista. Para hacerlo yo me ponía enfermo, me gustaba tanto imitarlo que quiera ser capaz de superar mis miedos. Antes de hacer los primeros espectáculos, me ponía muy nervioso, me dolía la cabeza, me ausentaba días, pero al final lo logré”.

Si bien ha conseguido ser parte del legado de Michael Jackson, ello también le ha dado muchos obstáculos a Sergio Cortés. Él dice estar agradecido por ello al haber obtenido como recompensa: superarse así mismo, viajar por el mundo y conocer diferentes personas, lo que más disfruta. El imitador estará en la Arena Ciudad de México el 17 de mayo, donde ofrecerá “The Michael Jackson Experience”, un concierto con las mejores canciones, coreografías y vestuarios del “Rey del pop”.

Comentarios

comments