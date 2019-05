Ganan en videojuego, pierden en filme

EL UNIVERSAL

Con la llegada del nuevo milenio hace casi dos décadas comenzó una oleada de filmes basados en videojuegos y, aunque parece que es una mina de oro esta idea, lo cierto es que la mayoría ha pasado a la posteridad como películas poco aceptadas por la crítica o los amantes de los juegos, incluso cuando la taquilla, en algunos casos, ha sido un poco generosa con ellos.

Sin embargo, Hollywood se niega a dejar de producir estos largometrajes cuya inspiración son los videojuegos. Tan sólo este fin de semana se estrenó en el país “Detective Pikachu”, basada en el manga de “Pokémon” que también fue un juego muy popular. La cinta, que costó 150 millones de dólares, ha recaudado 166 mdd, un resultado poco alentador.

Los primeros intentos de este crosover de videojuego a filme se dio a inicios de los 90 con películas como “Mario Bros.”, “Street fighter, la última batalla”, “Mortal kombat, Aniquilación”, con resultados desastrosos. Las películas que pudieron ser una franquicia no fueron rentables.

Tener un gran presupuesto o celebridades en su reparto tampoco es garantía para lograr la aprobación de la crítica y los fans, tal fue el caso de Jean Claude Van Dame y Kylie Minogue en “Street fighter”, la última batalla, pues a pesar del éxito comercial que supuso, consiguiendo recaudar tres veces más de lo que costó, no fue suficiente. Está basada en “Street fighter II”, el popular videojuego de Capcom, pero no respetaba ni su argumento ni el de los personajes y si no, basta con echarle un vistazo a el papel que desempeñan Dhalsim o Blanka.

Otro de sus puntos débiles fue la fugaz presencia de los hadouken y los shoryuken en pantalla, movimientos que aparecen con un simple gancho acompañado de un destello cuando en los videojuegos son vistos como poderes.

Además de todas estas, hay muchas más que están en la lista como “Dead or alive”, “Max Payne”, “Doom”, “Assassin’s Creed” o “Warcraft” que han sido simplemente despedazada por la crítica y los amantes de los videojuegos. Sus números en taquilla han hecho que sus secuelas hayan sido rápidamente canceladas.

Pokémon Detective Pikachu (2019)

Críticas: 64%

Presupuesto: 150 mdd

Recaudación: 166.7 mdd en su primer fin de semana de exhibición.

Es protagonizada por Ryan Reynolds e incluye a Omar Chaparro.

Súper Mario Bros. (1993)

Crítica: 21% de aprobación

Presupuesto: 48 mdd

Recaudación: 21 mdd

Basado en el juego de Nintendo, el filme trató de adaptarlo a un futurista NY, pero los cambios no agradaron. Yoshi era un pequeño velociraptor y la princesa fue convertida en una paleontóloga.



Street Fighter: La última batalla (1994)

Crítica: 11% de aprobación

Presupuesto: 35 mdd

Taquilla: 99 mdd

Con Jean Claude Van Dame y Kylie Minogue. Aunque fue un éxito de taquilla, los fans destrozaron el filme, ya que no respetó el argumento del juego ni el de los personajes.



Mortal Kombat (1995)

Crítica: 45%

Presupuesto: 20 mdd

Recaudación: 112 mdd

La crítica y los fans la describieron como una película carente de historia con un villano absurdo y combates forzados. Su secuela costó 32 mdd y apenas recaudó 50.



Doom, la puerta del infierno (2005)

Crítica: 19% de aprobación

Presupuesto: 60 mdd

Recusación: 56 mdd

Considerado uno de los grandes fracasos económicos de Universal Studios, fue considerado largo, aburrido y difícil de entender. Fue protagonizado por Dwayne Johnson.



Dead or alive (2007)

Crítica: 33% de frescura

Presupuesto: 21 mdd

Recaudación: 7 mdd

El filme trató de emular el videojuego, mostrando chicas en bikini peleando. Entre las críticas están que tenía una premisa simple, lo cual la convertía en una película mala.



Silent Hill (2006)

Crítica: 31%

Presupuesto: 50 mdd

Recaudación: 97 mdd

Está basada en el juego japonés de terror del mismo nombre y en 2006 fue considerado uno de los grandes fracasos del año. Seis años después se estrenó una secuela a la que le fue peor.

