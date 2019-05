‘Yo soy Batman’

Robert Pattinson es el próximo Hombre Murciélago

EL UNIVERSAL

Se termina la especulación, Robert Pattinson será el encargado de darle vida a Batman dentro de Universo cinematográfico de DC comics.

La revista Variety fue la que se encargó de dar la noticia que el actor de la saga de “Crepúsculo” dará vida a Bruce Wayne en la cinta que prepara el director Matt Reeves, quien realizará una nueva versión del detective, pero se dice que más oscuro.

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para Robert, pues apenas se supo la noticia y miles de usuarios en redes sociales no han dudo en poner en tela de juicio sus habilidades actorales. Y es que un buen porcentaje de los cibernautas tienen esa imagen del vampiro seductor que saltó a la fama gracias a las millones de jovencitas que se enamoraron de el en Crépusculo, y no por su talento en el cine.

La controversia ha sido tanta que se ha vuelto tendencia en Twitter. Con las etiquetas #Batman, #RobertPattinson, #BenAffleck, #Crepúsculo y #MattReeves, los usuarios no han parado de compartir sus opiniones.

Algunos coinciden en que incluso Ben Affleck, quien fue duramente criticado por su actuación el la última película de Batman, haría un mejor papel que el joven candidato. Pero la mayoría coincide en que lo mejor sería en que volviera a interpretarlo Christian Bale, catalogado de “insuperable”.

La cinta que hasta el momento se dice que se va a llamar solamente “Batman” llegará a las salas de cine hasta el 2021 y que la producción de la misma se llevará acabo a mediados de este año.

Pattinson es el relevo de Ben Affleck, quien se puso el manto de Hombre Murciélago en la cintas “Batman vs. Superman” y “La Liga de la Justicia”, pero por problemas que tuvo con la producción decidió quitarse la capa.

El actor que subió a la fama por la cinta “Harry Potter y el Cáliz de Fuego” dejó atrás a personalidades como Diego Boneta, Nick Jonas, Armie Hammer y Ansel Egort.

