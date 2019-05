“Roma” cambiará mentalidad de productores

EL UNIVERSAL

Desde el pasado Festival de Venecia, en 2018, la película mexicana “Roma” contabiliza 190 premios, incluyendo tres Oscar, y eso hace que una de sus productoras albergue la esperanza que cambiará la mentalidad de productores y distribuidores de cine.

Eso cree Gabriela Rodríguez, quien estuvo desde un inicio con Alfonso Cuarón en la cinta ubicada en 1971 y que estrenó en salas en algunos países como México.

“Roma” fue hecha en blanco y negro con una actriz natural, Yalitza Aparicio, en el papel de una indígena quien, sin perder su lengua original, trabaja con una familia de clase media alta.

“Es abrir la puerta para que más distribuidores y productora tomen riesgos en diversidad de contenido y no el formato estándar que se cree puede ser un éxito, lo cual fue desafiado con esta película.

“(Los premios y respuesta del público) Me da esperanza de que hagan una película en otro idioma que no sea el inglés y con actores no conocidos, espero eso abra”, externó.

Apenas el pasado fin de semana “Roma” se alzó con cinco Premios Platino a lo mejor de Iberoamérica, incluyendo Película y Dirección.

El mes próximo estará contendiendo por el Ariel, galardón anual otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en 15 categorías.

“Es increíble que en la Academia reconozcan a ‘Roma’, la han apoyado desde el día uno y por supuesto da felicidad estar en tantas categorías”, subraya Rodríguez.

