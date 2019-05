American Idol apuesta por talento latino

EL UNIVERSAL

Una vez más los latinos en Estados Unidos están dando de qué hablar, cuando las luminarias de la música Lionel Richie, Katy Perry y Luke Bryan, como jueces de “American Idol” en su temporada 17, vieron cómo los votos del público favorecieron a Alejandro Aranda, para ser parte de la tercia de talentos en pasar a la gran final del próximo miércoles 22 de mayo, por Canal Sony.

“¡Me declaro una gran fan de Alejandro! Él proviene de Brasil”, dijo una emocionada Katy Perry a EL UNIVERSAL, minutos después de derramar lágrimas frente a las cámaras, cuando Aranda interpretó en versión melancólica y tocando también el piano el tema de Elton John, “Sorry seems to be the hardest word”, en una emisión dedicada al músico británico, así como al Día de las Madres.

Nativo de Pomona, California, y ya celebridad del poblado del sur del estado, Aranda de 24 años es de ascendencia brasileña. Su duelo en la final podría llevarlo a ser el primer latino en ganar este reality show donde sus contrincantes serán, el rockero Laine Hardy y la baladista Madison Vandenburg.

“Te voy a decir una cosa: Alejandro es un regalo para todos nosotros. Lo que vimos en esta eliminatoria fue algo tan especial, porque es el nacimiento de una persona con un talento impresionante”, agregó en entrevista Richie, intérprete de clásicos como “Say you, say me” y “Hello”, quien se espera cante en la gran final a manera de amenizar.

Emocionado por las reacciones que causó ante el jurado, Aranda también fue aplaudido por su humildad.

“Todo esto significa mucho para mí, que estos tres monumentos de la música me abracen por el hecho de mis interpretaciones musicales. Yo me llamo Alejandro como mi padre, es una tradición familiar y me da mucho orgullo estar aquí”, dijo Alejandro, quien esta semana tuvo un festejo en las calles de Pomona.

