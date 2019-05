Parlamento británico votará Brexit en junio por cuarta y última vez: Theresa May

Notimex

Londres.- La Cámara de los Comunes votará por cuarta y última vez el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE) en la primera semana de junio próximo, hayan llegado a un acuerdo o no para esa fecha el gobierno conservador y el Partido Laborista.

Downing Street informó que la ley del acuerdo de retiro se votará durante la primera semana que inicia el próximo 3 de junio y no habría otra votación si el plan es rechazado por los legisladores, según un despacho de la BBC de Londres.

“Es imperativo que lo hagamos, entonces, si Reino Unido va a abandonar la Unión Europea antes del receso parlamentario de verano”, dijo un portavoz del gobierno.

En caso de que la propuesta de retiro del bloque comunitario de la primera ministra Theresa May no sea aprobado por los parlamentarios, Reino Unido tiene previsto no negociar o que se revoque el Artículo 50, que rige el proceso de salida.

La mancomunidad tiene previsto no extender una prorroga después del 31 de octubre, fecha límite para la salida del bloque comunitario, señaló la BBC.

La víspera May se reunió con el líder de los laboristas Jeremy Corbyn en busca de consenso sobre el Brexit, sin embargo no lograron avances.

Un vocero del gobierno señaló que la primera ministra había ratificado su determinación “de concluir las conversaciones y cumplir con el resultado del referéndum para abandonar la mancomunidad”.

Por su parte Corbyn planteó “dudas sobre la credibilidad de los compromisos del gobierno, tras las declaraciones de los parlamentarios conservadores y los ministros del gabinete que buscaban reemplazar al primer ministro”, según señaló un portavoz laborista.

