Padrón no debe tambalear elección interna: priistas

El Universal

Ciudad de México.- Militantes y aspirantes a la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) advirtieron que las inconsistencias en el padrón de este organismo político no deben ser excusa para impedir que los priistas elijan a sus próximos liderazgos.

Este miércoles, El Gran Diario de México publicó que el PRI había informado al Instituto Nacional Electoral (INE) que contaba con un padrón de 6 millones 787 mil 761 militantes, pero el pasado lunes 13 de mayo rectificó y señaló que sólo cuenta con 1 millón 159 mil 320.

A la noticia reaccionaron aspirantes a la dirigencia nacional del partido y diputados federales, quienes consideraron que usar un padrón u otro para realizar la consulta a las bases en el próximo proceso de elección interna que enfrentará el PRI no debe servir como pretexto para echar abajo la decisión del voto libre entre priistas.

Consultados por El Universal, Ulises Ruiz y Lorena Piñón, aspirantes a la presidencia nacional del PRI, expresaron que la notificación enviada por el partido a su representante ante el Instituto Nacional Electoral (INE) —en la que señala que deja 5 millones 386 mil 603 registros “a reserva” de entregar su documentación— no debe preocupar ni hacer tambalear el proceso de elección.

Ruiz se posicionó a favor de que se utilice el padrón de 1 millón, del cual se cuenta con fidelidad de militancia.

“Yo no le veo ningún riesgo, en lo absoluto, que se usen puros refrendados y que el PRI se dé un tiempo para terminar de certificar lo que pueda, a lo mejor sube 100 mil, 200 mil, no sabemos, pero con ese millón de refrendados es más que suficiente para hacer un proceso interno abierto”, indicó.

El también dirigente de la corriente priista Democracia Interna consideró que cuando termine el proceso de refrendo de la militancia, el PRI tendrá más de 6 millones de militantes. Y se comprometió a que, de ganar las votaciones internas, organizará el padrón más transparente que haya tenido el partido.

“A mí no me asusta ni es una vergüenza, 1 millón 200 nadie lo tiene, ningún partido, ni Morena. Entonces, nosotros tranquilos, hay que hacer nuestro proceso con las reglas lo más claras posible y con piso parejo, el padrón no va a ser un pretexto”, reiteró.

Lorena Piñón acusó que quienes han señalado al partido de tener un padrón “inflado” y con irregularidades “son aquellos que no tienen segura su simpatía entre la militancia”, por eso los exhortó a no tener miedo y “no buscarle tres pies al gato”.

“Aquellos que no se creen capaces de ganar esta elección van a empezar a manotear y a inventar que es un padrón inflado, pero yo confío en la militancia y en que ya no quieren que las cosas se hagan como siempre, que lo decida la cúpula, ya no”, señaló.

Comentarios

comments