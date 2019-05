The Chemical Brothers reviven canciones

EL UNIVERSAL

El juego de luces creaba la ilusión de que todo estaba en cámara lenta. La música electrónica de The Chemical Brothers, mezclada con los gritos del público y el ritmo del tema “Go” marcaron el inicio de una noche llena de fiesta.

En el centro del escenario no había nada más que las tornamesas y equipo con el que el dúo inglés iba armando las mezclas y si bien en el escenario Tom Rowlands y Ed Simons causaba los gritos del público, las grandes siluetas color fiusha que bailaban en la pantalla volvieron locos a todos.

Los músicos, que la noche del sábado llevaron su espectáculo a Guadalajara como parte del festival Corona Capital llegaron al Pepsi Center del World Trade Center como parte de su “The no geography Tour”, gira que toma el nombre de su más reciente disco.

Apenas pasaban 10 minutos de las ocho y ya se empezaba a impacientar la gente; con un par chiflidos, gritos y uno que otro preguntando “¿Qué hora es?” los ánimos decían que los seguidores de The Chemical Brothers querían fiesta y la querían ya.

Así pasaron otros cuantos minutos en los que el ansia y los gritos iban en aumento mientras de fondo un dj amenizaba la espera tocando en un extremo del escenario. Sin embargo, después de algunas quejas más, y con más de 40 minutos de retraso, los originarios de Inglaterra salieron al escenario.

No pasaron más de unos segundos para que todo quedara olvidado y los asistentes -que de acuerdo con cifras oficiales hicieron Sold out- se dejaran envolver por más que un concierto una experiencia cargada de energía.

Así, entre temas como “Star guitar” y “Eye of destruction” los ingleses demostraron que para armar toda una fiesta no es necesario traer a la gran banda con guitarras y batería, solo se necesita una tornamesa y saber preparar las mejores mezclas… claro que aunque suena sencillo los fans de la música electrónica que los han acompañado desde hace más de 20 años saben que no lo es.

En el público se veía de todo: desde el look más rockero con cabello de colores y botas con plataforma hasta el que había preparado su camisa con el nombre de la banda fechada en 2011 cuando formaron parte del cartel del festival Vive Latino.

Entre imágenes psicodélicas y luces que como láser salían del escenario hacia el fondo del Pepsi Center, los músicos ofrecieron un setlist de más de 25 temas con el que revivieron canciones clásicas de su trayectoria como “Hey boy hey girl”, canción extraída del álbum Surrender de 1999.

Durante la noche de este domingo The Chemical Brothers no necesitó de dar un gran discurso a sus fans, bastó con hacer lo propio en la consola y ondear de vez en vez las manos para pedir los gritos de la gente.

Todos querían bailar incluso aunque no hubiera espacio entre uno y otro. En la parte superior del recinto la gran mayoría optó por levantarse de su butaca para adentrarse más al momento.

Al final del día hubo quien entendió que la noche más allá de capturarse en el teléfono móvil estaba diseñada para disfrutarse en vivo por lo que en más de una canción hubo quien optó por bajar el celular y dejarse envolver por las imágenes lo mismo de grillos trepando la pantalla al fondo del escenario que siluetas de personas que se aportaban del lugar.

Comentarios

comments