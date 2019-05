Los sueños unen personas: Siddhartha

Por Óscar Ángeles

Noticias

En la búsqueda interna para explotar su creatividad, Siddhartha, hace más de una década, abandonó la banda de Zoé, donde tocaba la batería para encontrarse en su música y poder contar sus propias historias.

Aunque su tiempo fue corto como baterista en la banda de León Larregui, la audiencia lo recordaba por ello y pensaban que intentaba colgarse de su fama.

“En un principio fue difícil diferenciar entre mi propuesta musical y la de Zoé, pero al final encontré un nicho en mi ciudad natal Guadalajara y la Ciudad de México”.

“Yo creo que como individuos tenemos diferentes cosas que contar. No podemos repetir historias por que entonces no seríamos seres independientes y estaríamos vendiendo un mismo producto, cosa que no es así”.

El autor de “El chico”, confesó a Noticias que a través de los sueños encuentra la inspiración para componer, en ellos ve claro los relatos que desea compartir con sus seguidores.

“Los sueños te pueden mostrar diferentes cosas; deseos, anhelos, recuerdos y también personas”, explicó Jorge Siddhartha, quien agregó: “en diferentes ocasiones te puedes hallar perdido en los sueños, sin poderlos comprender en primer instante, pero si te relajas y observas, poco a poco la situación se vuelve más clara y escuchas lo que te quieren decir”.

Muchas de las melodías del cantante relatan momentos de diferentes seres, sin mencionar nombres o especificar de quién se está hablando, razón por la cual interrogamos al cantante para descubrir si se trataba de algún ser amado:

“Lo padre de las líricas es que son muy moldeables —explicó—, ellas podrían estar hablando de quién sea, personas que aún no conoces, que tal vez conociste en un momento aventurado; de ti, de mí o de un ser que conociste en un sueño”.

“Si prestas un poco de atención —continuó—, los sueños pueden conectar personas”.

Bajo esta primicia, el autor de títulos como “Náufrago”, “Tarde”, “Únicos” y “A la distancia”, cuenta con cuatro discos de estudio y uno en vivo.

Compartió con Noticias que está listo para lanzar lo que será su nuevo álbum, el próximo 17 de mayo, a un día de presentarse en Querétaro bajo el marco del Festival el Pulso, liberará para todo el público mexicano su nueva música.

Con el nombre de Memoria/Futuro, un disco que estará dividido en dos etapas, la primera compuesta de 5 canciones y 5 videos, un video para cada canción. La segunda, de igual forma, 5 y 5, bajo el formato de serie, una inusual forma de liberar un disco, ya que requiere de una gran inversión tanto de tiempo como de dinero.

—¿Por qué decidiste hacerlo así?

—Algo que nos ha dado el streamign es la posibilidad de hacer todo más inmediato, a través de él, se cuentan relatos con más rapidez y sin tantos impedimentos y grandes costos —explicó Jorge: quise hacerlo en un formato tipo serie, para que el disco sea como un cuento, que tenga una continuidad de principio a fin.

Añade que desde la primer melodía de Memoria, hasta la última de Futuro, ambas unidas por un solo relato.

—¿Sería esto una forma de explotar tu creatividad?

—Sí —acotó—: algo de lo que hablábamos en un principio fue que una de las razones por las que me separé de Zoé, fue en la búsqueda de poder hacer mis propias cosas, hacerlas a mí ritmo y como yo lo imaginaba.

Con la música, a través del tiempo te dan ganas de hacer más cosas. Conforme va pasando el tiempo, tomas experiencia y si deseas permanecer en el gusto del público, tienes que hacer las cosas de manera diferente, llevar al límite tu imaginación —explicó.

Asimismo como parte esencial de esta entrevista, se le preguntó, con cual de las otras bandas que formarán parte del cartel de El Pulso, le gustaría colaborar y respondió sin titubeos: “para mí, sería un sueño hecho realidad tocar con Interpol y me gustaría compartir escenario con Camilo Séptimo” —finalizó.

Comentarios

comments