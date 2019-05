“Gómez Urrutia sólo quiere limpiar su conciencia”: obispo de Saltillo

El Universal

Ciudad de México.- Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero, quiere “lavar su conciencia” con el rescate de los 65 cuerpos que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos, afirmó Raúl Vera, obispo de Saltillo.

En entrevista con El Universal, el prelado pidió que se inicie un juicio político contra el actual senador morenista y el proceso penal contra Grupo México por haber suspendido el rescate de los mineros tras el colapso de la mina hace 13 años.

Consideró que el sindicato no cumplió con su deber de proteger a los trabajadores y rescatar los cuerpos cuando ocurrió la explosión. Resaltó que para hacer justicia, en cualquier caso, se debe castigar a los culpables.

“Quiere lavar su conciencia [Gómez Urrutia]. Le vamos a demostrar que es un criminal, junto con todo el sindicato. No hicieron nada para sacar a los sobrevivientes y no hizo nada para sacar los restos. Jamás entraron”, dijo.

El pasado primero de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el rescate de los 65 cuerpos de mineros que quedaron atrapados al colapsar la mina Pasta de Conchos en 2006, a fin de cumplir con la promesa que hizo a los seres queridos de estos trabajadores.

Subrayó que los familiares y sobrevivientes deben participar en la búsqueda de los restos, puesto que son ellos quienes conocen la estructura de la mina.

“Las familias no pueden estar ausentes, [porque] tienen que decir cómo estaba la mina con una visión crítica. Deben llevar especialistas que [determinen] las condiciones en las que estaba esta mina. También tienen que estar los mineros. Si realmente quieren justicia, se debe enjuiciar al sindicato con las pruebas en la mano. [Deben tomar en cuenta todo] para no empezar de cero”.

Vera advirtió que si el mandatario busca hacer justicia debe investigar por qué se suspendió el rescate de los cuerpos, así como la responsabilidad que tanto la empresa de Germán Larrea como el sindicato minero tienen en el siniestro de la mina, pues afirma que ésta no contaba con las condiciones óptimas para su funcionamiento. Pidió que se junten las pruebas necesarias para enjuiciar a quienes resulten culpables.

Sobre Gómez Urrutia añadió: “Aquí no vamos hacer carrera política. Están de por medio los restos y todos los que estuvimos aquí. Que quede claro que nosotros sabemos cómo se comportaron: no movieron un dedo para el rescate de los cuerpos; no movieron un dedo para evitar que se convirtiera en un asesinato. [Dejaron a] sobrevivientes ahí dentro”.

