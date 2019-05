Máquinas de Da Vinci, en instalaciones militares mexicanas

EL UNIVERSAL

La exposición El Universo de Leonardo da Vinci, con 30 máquinas que diseñó el artista italiano, se inaugurará el 24 de mayo en la 24a zona militar Cuernavaca. La muestra es organizada por la Fundación Echazarreta, y cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia, y las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Defensa Nacional (Sedena).

En el marco del quinto centenario luctuoso del artista se ofrecerá esta exhibición que aborda su faceta de inventor, al presentar 30 máquinas originales traídas desde el Museo Leonardo da Vinci, de Florencia, Italia, que son propiedad de la familia italiana Nicolai.

La muestra implicó una fuerte inversión en millones de euros por parte de la Fundación Echazarreta (que no se dio a conocer en la conferencia de prensa). Las piezas fueron rentadas a la familia Nicolai, y entre las que se exhibirán se encuentra el Carro Lombardo, un traje de buzo, la primera perforadora, el Aliante y el Carro differenziale, entre otros.

La exhibición tendrá un tour que iniciará en la 24a zona militar, en Cuernavaca, para después llegar a la Ciudad de México, donde es probable que se presente al público en Campo Marte. Sin embargo, el presidente de la Fundación Echazarreta, Rafael A. Echazarreta, dijo este miércoles en la conferencia que todavía no está confirmado el lugar de la exposición.

Al ser cuestionados por los medios sobre si la muestra estaría sólo en instalaciones militares, tanto el presidente de la Fundación, como el coronel Alejandro Felix Barretero, quien asistió como representante de la Sedena a la conferencia, aseguraron que no se presentará en otras instalaciones de este tipo, y que en el caso de Cuernavaca se eligió esa locación por ser la más adecuada para resguardar las piezas.

Rafael A. Echazarrate precisó que la exhibición es financiada con recursos privados de la Fundación, y que no recibieron dinero por parte del gobierno. Respecto a la participación de la Sedena, el coronel Barretero confirmó que es la primera vez que la Secretaría facilita sus instalaciones para una exhibición, así como que no se está cobrando por prestar sus espacios, ni se espera generar alguna ganancia, sino que ofrece soporte y seguridad para las piezas, y destacó que “las actividades culturales también son objetivo permanente de la Secretaría para así formar militares con un perfil cultural”.

Después de estar cinco meses en la Ciudad de México, la exposición viajará a Guadalajara, Monterrey y Mérida, con una estancia promedio de tres o cuatro meses y medio, aunque el presidente de la Fundación reveló que hay siete ciudades más que están solicitando la visita de la muestra.

En un inicio la exposición estaba dividida en la temática de industria y guerra, sin embargo Rafael A. Echazarreta declaró que “este país no está para tener una sala de guerra”, por lo que optaron por trabajarla a partir de los cuatro elementos, agua, fuego, aire y tierra.

Las cuatro galerías estarán ambientadas acorde a cada elemento, y dentro de éstas habrá salas individuales para cada máquina, la cual será presentada junto con su respectivo códice y proyección, con el fin de ofrecer un “espectáculo educativo” que mezcle arte y tecnología. El recorrido durará entre 95 y 100 minutos y la entrada costará $100.

Después de su paso por México, la exhibición partirá hacia otros países de Latinoamérica para luego dirigirse a los Emiratos Árabes Unidos, específicamente a Catar, y así concluir con el recorrido el 30 de enero en 2023. Es probable que entonces se renueven contratos y continúe la gira por Estados Unidos.

