Frida Kahlo hace crecer como persona a Ofelia Medina en obra

Ofelia Medina encontró en la artista Frida Kahlo un personaje que la hizo crecer y ser una persona más consciente y de quien, desde que conoció a los 11 años, quedó maravillada.

“Yo siempre estuve atraída por el pensamiento de Frida porque es una mujer muy avanzada, una intelectual. Pocas veces se ve a la Frida política siempre sólo se le ve a la Frida sexual y era una mujer con muchas facetas”, explica.

La actriz protagoniza el montaje “Cada quien su Frida” en el que da vida a la pintora retomando algunas de las canciones que más le gustaban así como textos sacados del diario que escribió. El montaje llegará este 10 de mayo a Guadalajara y el próximo 12 de junio arrancará temporada en el Teatro Wilberto Cantón.

Ofelia Medina comparte que lo recaudado de las dos primeras funciones que ofrecerán en la Ciudad de México será destinado a una fundación que apoya a los niños indígenas de México.

Sobre la trama de “Cada quien su Frida” comparte que ya no es un espectáculo tan teatral como anteriormente presentaba. La historia arranca con la pintora en los últimos momentos antes de morir.

“Frida en esta última noche de su vida lo que más dice es ‘Viva la vida’ y que los que luchan son las personas que más gozan porque los que son como nalgas frías esos ni gozan ni sufren, no quieren ver el dolor, no se compadecen, no lo sienten pero tampoco aman porque tu corazón está angostito”, explica.

“Frida dice que los que luchan gozan porque esa es la manera en la que vives la vida con intensidad, esta última noche ella está diciendo: el privilegio de los que luchan es reírse, cantar, bailar y gozar porque los corruptos, rateros, políticos desalmados, nunca gozan”.

Medina invita al público a conocer más sobre la pintora mexicana pues, considera, muchas de las críticas que recibe se deben a que no han visto todas las facetas de Frida.

“Yo creo que la gente que la crítica es por ignorancia porque ven sólo la superficie y no la gran artista que es en todos los sentidos, como escritora, pensadora, parte de un movimiento cultural muy importante”.

