San Juan bajo el humo

San Juan del Río bajo el humo, y la comunidad de Casa Blanca evacuados ante la contingencia del cerro de La Venta incendiado, los hechos se suscitaron la tarde de ayer, pues por causas desconocidas el cerro resultó en llamas.

Impresionante incendio del citado cerro cubrió gran parte del municipio con humo, y mas de doscientas familias fueron evacuadas por la órden del propio Secretario de Policia Municipal Angel Rangel Nieves quién al ver la contingencia del cerro en llamas,, dio la órden de evacuar a los habitantes, los mismos salieron muchos corriendo con algunas de sus pertenencias y animales para ponerse a salvo, algunos salieron en autos, y otros sólo se pusieron a distancia para cuidar sus casas con sus pertenencias, ya que como suele suceder en esos momentos, los dedicados a la rapiña no pierden oportunidad alguna.

Algunos habitantes fueron orillados a los patios de la iglesia del lugar, todos a su suerte, pues Protección Civil, no apareció con ellos ni para darles alguna indicación o atención, ningún cubre bocas fue proporcionado ya que la garganta ya les empezaban a doler por el denso humo.

Señoras de edad avanzada y señores dijeron si estar espantados, pues cerca dónde se propagó el fuego hay una estación de rebombeo de las lineas de Pemex, por ello temían ante una explosión de suma gravedad, por suerte no fue asi, bomberos y hasta los mismos policías y demás comuneros se unieron en la ayuda para sofocar el fuego, fueron dos horas las que mantuvo en alerta a los habitantes, por suerte el peligro del fuego a dicha estación no pasó por ahí, por suerte las ráfagas del viento lo desviaron hacia otro lugar.

Ante tal situación también habitantes de la comunidad de Cuadrilla de Enmedio, se pusieron en alerta pues el fuego también amenazaba la comunidad, por ello se solicitó apoyo a bomberos del municipio de Amealco, que con su equipo y sus tácticas de trabajo lograron controlar las fuertes llamaradas.

Policía Municipal y Estatal en todo momento continuaron sus recorridos de vigilancia para evitar robos a domicilios, en tanto sus moradores se encontraban ausentes por el peligro.

Después de algunas tres horas de arduos trabajos de bomberos, policías y uno que otro voluntario, todo resultó sin víctimas que lamentar, y fue éxito gracias a la coordinación de Policía Municipal, Estatal, Bomberos San Juan y Amealco.

