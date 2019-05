Paternidad motiva a Caloncho

Notimex

El cantante mexicano Caloncho aseguró que su apoyo a temas sociales tiene que ver más con acciones personales, por lo que trabaja en una campaña de cuidado al medio ambiente y reforestación.

Con un “look” que detalló es el de un guardabosque (bermudas y paliacate atado al cuello) por tratarse de un personaje que cuida y protege el bosque, es que promueve su espectáculo “Desde los árboles”, el cual va más allá del concepto creativo de trasladar la naturaleza a los escenarios.

Caloncho indicó que en Guadalajara, donde radica desde hace tiempo, aunque es originario de Sonora, se acercó a una asociación que se encarga de difundir el cuidado ambiental y con cuyos integrantes descubrió datos importantes, por lo que decidió participar en estas labores.

“Tenemos dos frentes, uno va a ser una reforestación con la audiencia en la que tenemos que recaudar dinero, vamos a hacer una microfinanciación colectiva para eso, y regalar paquetes de mercancía oficial con alguna experiencia para que le caigan al show en un lugar privilegiado y que este recurso sea para la campaña de reforestación”, explicó en entrevista con Notimex.

Destacó que además de reforestar, es importante tener un cuidado y prevención de los bosques los cuales no deben ser dañados, “ni podemos permitir ni que se quemen ni que corten árboles y muchas veces son por ignorancia o por accidentes absurdos o por ambición”, lamentó.

Justo mientras se realizaba su conferencia en el recinto aledaño al Teatro de la Ciudad, un presunto grupo de vecinos de Coyoacán se manifestaba a las afueras del Congreso capitalino contra el alcalde Manuel Negrete, ante diversas irregularidades en esa demarcación, acción ciudadana que Caloncho apoyó.

“Por supuesto eso lo veo como imprescindible y valioso de la Ciudad de México, cosa que no veo de pronto en otras ciudades, no sé si es apatía o miedo a manifestarse, pero no sucede, y es importante, picarle las costillas a aquellos que tienen la responsabilidad de servir al pueblo”, opinó.

Asimismo, coincidió en la importancia de que artistas presten su voz para abordar temas sociales y detalló que en su caso lo hace sin que se perciba como enojo, sino como un acto de tolerancia y respeto, por ello su campaña de prevención previo a que se convierta en un problema.

“Desde el individuo puedes impactar en la sociedad, si estás bien, si estás sano mentalmente y transmites algo positivo y constructivo no tienen por qué existir los problemas”, profundizó.

La paternidad, nueva etapa de su vida

El cantautor, quien en el brazo tiene tatuada una mandarina la cual presume con orgullo como su fruta favorita, reconoció que la nueva etapa que vive como padre de familia, lo tiene feliz y enamorado, lo que lo motivó a darle un mayor impulso a este tema ambiental.

“Me hizo darme cuenta de que quiero cuidar su vida y el futuro de mi hija, por lo tanto, quiero promover algo de conciencia, a nivel personal o a nivel naturaleza”, esbozó con una sonrisa en el rostro.

Descartó que con el disco EP que lanzó titulado “Pa”, cuyo primer tema es “Bolita de pan”, dedicado a su hija, la cual es la protagonista de su video, trate de exponer su vida privada, sino que su intención es continuar con el mismo criterio del resto de sus discos.

“Estoy componiendo desde lo que más me impacta, desde lo que más me emociona, desde lo que más me hace sentir, pensar o intentar llegar a las emociones, en este caso es la paternidad, estoy enamorado”, aclaró.

El intérprete de temas como “Palmar”, “Chupetazos” y “Brillo Mío”, precisó que la paternidad es algo que va más allá del raciocinio permitido, ya que “algo sucede en la programación humana que cuando nace el bebé tienes que cuidarlo porque es muy vulnerable y es un amor inmenso”, lo cual lo hizo crear canciones.

Otro de los temas de este material integrado por tres canciones es “Mamá Morada”, para el cual contó con la participación de Ximena Sariñana, quien el año pasado tuvo a su primera hija por lo que al igual que él, se encuentra en una etapa maravillosa de su vida.

“Estuvo loco, ya habíamos adelantado la canción y como el mensaje es de una madre a su cría lo correcto sería que una madre estuviera cantando con la intención precisa a su bebé y me puse a pensar a quienes conocía que tuvieran hijos y que cantarán y me llegó el nombre de Ximena Sariñana”, contó.

Agregó que coincidió que la cantante es muy amiga de Juan Pablo Vega, productor de parte de este EP, a quien le pidió el contacto para escribirle y platicarle el sueño de donde surgió la canción y sobre lo que trataba, idea que le gustó a Ximena y decidió participar.

Alista proyecto musical

Óscar Alfonso Castro Valenzuela, su nombre real, adelantó que prepara un nuevo proyecto al lado del también cantautor El David Aguilar, el cual consistirá en un dueto en el que constantemente hay dos voces en armonía o en unísono, pero afirmó que se trata de una sola entidad.

Por lo pronto, para cerrar el actual ciclo se presentará junto con su banda Los Canarios, los días 30 y 31 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, recinto que le pareció brinda la oportunidad a que más gente lo conozca y en el cual espera contar con algunos invitados con los que ha trabajado.

Narró que “Desde los árboles” está inspirado en una sesión que grabó hace unos meses en un estudio en el Desierto de los Leones, por lo que busca traer la energía y vibra de la naturaleza al escenario, presentación que incluirá nuevas grabaciones y reversiones de sus canciones.

Al respecto, confesó que le gusta mucho hacer nuevas versiones de sus temas porque considera que los mantiene frescos tanto para la banda como para la audiencia, aunado a que se hace consciente de cómo fue realizada y lo que ahora se desea comunicar.

Por último, consideró que ha logrado prevalecer en la escena musical difícil para los cantautores independientes, gracias a que a la gente le gustó su proyecto, lo cual atribuyó a que en su momento su disco “Fruta” tenía un discurso relajado, tranquilo y honesto; mientras que en “Bálsamo” aportó más ideas.

“Y a partir de ‘Bálsamo’ (2017) como que ya empecé a poner un poco más de ideas que quería sembrar en aquellos que siguen mi proyecto, que tiene que ver con coexistencia y respeto por la vida”, concluyó.

Comentarios

comments