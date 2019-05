Festeja Karina Castro a las madres trabajadoras del TSJ

Noticias

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Karina Castro de Domínguez, participó en la Tradicional Convivencia del “Día de las Madres”, encabezada por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón, con el objetivo de felicitar a las mamás trabajadoras en su papel de profesionistas y proveedoras de sus hogares.

“Quiero conmemorar este día desde una mirada de fuerza y poder, no sólo de las madres que son responsables de su familia, si no de todas las mujeres que diariamente demuestran que no necesitan de un hombre o alguien a su lado para llevar sobre sus hombros el soporte necesario para convertirse en ejemplos a seguir”, dijo la Sra. Karina Castro a las magistradas, magistrados, juezas y personal administrativo de esta dependencia.

En este sentido, la Presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, Sra. Karina Castro de Domínguez, enalteció el papel de la mujer e hizo un llamado a luchar diariamente contra las adversidades.

“Porque las mujeres hacemos que todo esté en orden, administramos tiempos, dinero, vestido y sustento y sin ayuda de nadie logramos impactar positivamente la vida de los demás”, mencionó al destacar que las mujeres son capaces de lograr lo que se propongan y que los roles de género no son impedimentos.

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Antonio Ortega Cerbón, a nombre del pleno y de consejo brindó un reconocimiento a las madres trabajadoras del poder judicial.

“Hoy celebramos el día de las madres, agradezco su trabajo y empeño diario que hacen fuerte al poder judicial, lo potencializa y lo ubica a la altura de las exigencias de la ciudadanía y a nivel nacional; veo en ustedes historias de éxito, desarrollo, crecimiento y valor; Querétaro se mueve con la fortaleza de las familias y son ustedes el pilar fundamental de nuestra estructura básica”, sostuvo el magistrado en su mensaje.

En el evento se escuchó el testimonio Erika Lizet Selena Montoya Cruz, mamá trabajadora del TSJ en el estado, quien habló sobre el papel de madre trabajadora y lo alentador que resulta ser productiva.

“Ser madre significa tener una razón de ser para toda la vida, mi reconocimiento para ustedes compañeras que son ejemplo e inspiración, mujeres íntegras, de carácter fuerte, firmes y mentes brillantes; la maternidad no es una limitante, sino un impulso para salir adelante, porque las mujeres que trabajamos no estamos en desventaja, al contrario somos más fuertes”, afirmó Montoya Cruz.

Como parte de la celebración, las mamás trabajadoras del Tribunal Superior de Justicia recibieron un obsequio derivado de la rifa de regalos que se efectuó en la convivencia donde pudieron compartir experiencias con sus compañeras.

