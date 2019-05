El príncipe Harry y Meghan ya presentaron a su bebé

EL UNIVERSAL

La espera no fue tan larga. Los duques de Sussex presentaron ante todo el mundo a su bebé, quien nació hace dos días. El príncipe Harry y Meghan Markle ocuparon el interior del castillo de Windsor para dar a conocer a su primogénito en medio de un ambiente que se sintió más familiar.

Meghan y Harry se mostraron muy felices de poder compartir su dicha de ser padres y posaron relajados para las cámaras ahí presentes. En este caso fue el príncipe quien decidió llevar en sus brazos a su primer hijo, a quien han nombrado Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

El pequeño es el séptimo en la sucesión al trono de la corona inglesa y ha sido el protagonista de las noticias de este día, pues su nacimiento ha sido el pretexto perfecto para reunir a la familia de los duques de Sussex y el encuentro quedó grabado en esta bellísima fotografía que pasará a la historia.

Harry y Meghan, quienes hace poco tiempo debutaron con su cuenta oficial en Instagram, compartieron con sus más de 6 millones de seguidores una fotografía que, sin duda, se robará su corazón pues se ve al matrimonio real junto a su bebé, el duque de Edimburgo, la reina Isabel II -bisabuelos del pequeño y tierno Archie- y Dorian Ragland, mamá de Meghan.

Además de esto, la postal fue acompañada de un breve comunicado, con el que los duques de Sussex revelaron el nombre de su primogénito.

“El duque y la duquesa de Sussex se complacen en anunciar que han nombrado a su primer hijo: Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Esta tarde, Sus Altezas Reales presentaron a Su Majestad la Reina a su octavo bisnieto en el Castillo de Windsor. El duque de Edimburgo y la madre de la duquesa también estuvieron presentes en esta ocasión especial”.

De acuerdo con el sitio Babble y Baby Center, el nombre Archie es de origen inglés y significa “genuino y audaz” y es una variante del nombre Archibald. Por otro lado, Harrison es un cariñoso gesto hacia el príncipe.

El pasado lunes 6 de mayo nació Archie Harrison Mountbatten-Windsor y tuvo un peso de 7 libras 3 onzas (3.300 kilogramos).

Meghan, visiblemente aún inflamada por el reciente alumbramiento, llegó enfundada en un vestido trench coat en color blanco con un cinta atada en la cintura.

Una de las preguntas que Meghan respondió a la prensa fue cómo se siente por haberse convertido en mamá, y dijo: “Es mágico. Es bastante asombroso. Tengo los dos mejores muchachos del mundo, así que estoy muy feliz”. Por su parte, el príncipe Harry agregó: “Dicen que los bebés cambian en dos semanas”.

Los duques de Sussex han estado agradecidos por las muestras de cariño ante el nacimiento de este royal baby, quien fue conocido por primera vez por su abuela, la reina Isabel, tal y como lo dicta la tradición.

Al poco tiempo de que se dieron a conocer estas imágenes, la cuenta oficial de los duques de Sussex en Instagram compartieron más fotos que acompañaron con estas palabras:

“Today The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share their first public moment as a family. They are so incredibly grateful for the warm wishes and support they’ve received from everyone around the world, since welcoming their son two days ago”.

“Hoy, el duque y la duquesa de Sussex están encantados de compartir su primer momento público como familia. Están increíblemente agradecidos por los cálidos deseos y el apoyo que han recibido de todos en todo el mundo desde que dieron la bienvenida a su hijo hace dos días”.

