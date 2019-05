Campo también debe tributar ante el SAT para obtener apoyos

Una de los principales requisitos para ser beneficiario de los apoyos es que estuviera registrado ante el SAT

Por: Marisol Barbosa Rodríguez

Los integrantes del sector agropecuario deben incorporarse a los esquemas de tributación hacendaria para acceder a los apoyos que ofrecen al estado y la federación. De acuerdo con el diputado José González Ruíz, cuando se lanzó la convocatoria por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario estatal, para acceder al plan de contingencia por daños climatológicos, uno de los requisitos es tener registro ante el SAT.

Reconoció que el esquema puede ser complicado cuando se trata de pequeños productores que dependen de los temporales debido a los bajos ingresos que llegan a obtener por las cosechas; sin embargo, la inscripción es necesaria para mejorar la productividad.

“Una de los principales requisitos para ser beneficiario de los apoyos es que estuviera registrado ante el SAT y si no tiene el registro para comprobar los recursos no es posible apoyarlos. Es un tanto cuanto para los productores esta situación sobre todo para quienes trabajan tierras prestadas y no cuentan con documento a su nombre o el contrato de arrendamiento; son este tipo de cosas las que frenan un poco los apoyos para los pequeños productores”.

El legislador reconoció que deben impulsarse esquemas, entre la federación y el estado para promover entre los productores del campo la inclusión a los sistemas de tributación hacendaria.

“Hoy en día el sector agrícola tiene un repunte importante, los precios de las cosechas tienen una buena cotización. Desafortunadamente algunos comercializadores aprovechan que la gente no está regularizada para pagar una menor cantidad por lo que obtienen de temporada, en general hay un desconocimiento y por ello necesitamos que a la gente se le acerquen las herramientas necesarias para mejorar sus ingresos”.

El diputado representante de los municipios de San Juan del Río y Pedro Escobedo, consideró importante que la federación envíe recursos para los apoyos del campo y es que actualmente los gobiernos locales y el estado ya destinaron bolsas económicas para sumarlas a los programas.

