6 municipios sin aumentan salario de policías

San Juan del Río y Tequisquiapan entre los municipios sin acatar la determinación

Diego Armando Rivera

Noticias

Durante la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de Seguridad los presidentes municipales aprobaron la estrategia 10 por 100 y el gobernador Francisco Domínguez Servién invitó a seis municipios a cumplir con la promesa de incrementar en 10 por ciento el salario de sus policías.

El mandatario indicó que estas son acciones para prevenir las actividades delictivas que se presentan en otros estados pues hacemos vecindad con cinco de los estados más violentos del país, en donde se actúa sin límite alguno: Guanajuato, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México e Hidalgo.

“Defendamos Querétaro, tiene acciones integrales para generar espacios de paz, pedir la participación ciudadana y tomar entre todos las acciones correspondientes; para fomentar cada vez más fuerte lo que hemos iniciado y hoy vamos a aprobar, la cultura de la denuncia”.

Esta tarea, dijo, requiere gran coordinación entre niveles de gobierno, coordinación de fuerzas y de capacidades.

“La seguridad pública es responsabilidad del estado y constituye un reto para el que debemos estar preparados siempre de forma permanente”.

Ahí también aclaró que, sin ánimo de incomodar a nadie, porque es la segunda vez que se votaba, les reiteraba su llamado de aumentar en 10 por ciento el salario de todos sus policías, pues Gobierno del Estado ya hizo su parte.

“Gobierno del Estado cumplió, de los 18 municipios, 12 han cumplido a cabalidad, seis no, y lo tengo que decir en transparencia, como he actuado durante mi administración, y les pido que lo hagan de forma inmediata porque es la segunda vez que se vota, al municipio de Amealco, al municipio de Colón, al municipio de Landa de Matamoros, al municipio de Peñamiller, al municipio de San Juan del Río, el municipio de Tequisquiapan, si han subido los sueldos, pero no el porcentaje acordado”.

Finalmente aclaró que cualquier funcionario estatal o municipal que quiera traficar o corromper con una factibilidad de licencia de alcohol, va a ser denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres enfatizó la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta preventiva y de justicia en beneficio de la población queretana.

“La violencia provoca silencio, es necesario promover la denuncia con verdad, tanto como del delito como y, en especial de los comportamientos que revelan riesgo para la seguridad de la personas en nuestras comunidades”.

