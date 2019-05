Gobernador de Querétaro segundo en aprobación

Por sexta ocasión lo incluyen entre los gobernadores mejor evaluados

Diego Armando Rivera

Noticias

Luego de que seis casas encuestadoras han colocado a Francisco Domínguez Servién entre los cinco gobernadores mejor calificados del país, el mandatario estatal indicó que esto lo compromete a redoblar esfuerzos.

Arias Consultores dio a conocer el resultado de la encuesta que realizó a través de Facebook en todo el país y ahí se coloca al titular del Poder Ejecutivo queretano en la segunda posición en la lista de los gobernadores con mayor aprobación, gracias a una calificación de 59.9 por ciento.

Ante esta información indicó que en todas las evaluaciones públicas, el mandatario recalcó que entre los cinco mejor evaluados, él es el único que ya está dentro del cuarto año de gobierno, mientras el resto están en los dos años o seis meses de gestión, por lo cual está obligado a no bajar el ritmo, sino todo lo contrario.

“Muy contento, como se los he dicho, pero eso me obliga a seguir redoblando esfuerzos y hoy lo que puedo decir es que ya son seis calificaciones de diferentes casas calificadoras donde no me muevo del rango y esto me obliga a estar trabajando”.

Comentarios

comments