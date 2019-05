Tony Sandoval emocionado por nominaciones a premios Eisner

Por Óscar Ángeles

Fotos Enrique Hernández

Noticias

El historietista mexicano Tony Sandoval llegó a la Conque 2019 para presentar su más reciente trabajo, el libro editado “Watersnakes”, proyecto por el cual fue nominado a los premios Eisner que se llevarán a cabo el viernes 19 de julio del presente año.

Tony encabeza una larga lista de autores de cómic latinoaméricanos con más nominaciones en los premios Eisner, cuyos galardones se entregarán en el marco del la feria internacional Comic-Con San Diego (Estados Unidos).

El historietista esta nominado a las categorías Mejor Publicación para adolescentes, Mejor Escritor/Artista y Mejor Dibujante.

“El chido que te nominen, significa mucho para un artista como yo que te consideren el mejor”, explicó el artista para Noticias.

“Aun no he ganado, por lo que no sabemos como cambiará mi carrera por esto, hasta que veamos ganadores sabremos” compartió.

Su estilo inigualable ha sorprendido al mundo, dándole especial vida a sueños y pesadillas con tonos de acuarela, mostrando toda la belleza que hay en la melancolía.

Tony Sandoval debutó en el mundo del cómic con su obra Nocturno, al que siguieron diversas historietas de complemento, hasta ser el dibujante titular en la serie Tinieblas, dedicada al luchador mexicano.

Con un rotulador, algo de dinero y muchas esperanzas, dejó atrás su patria para buscar el gran sueño americano; pero lo que de forma ingenua e idealista pensó que sería algo rápido y sencillo, se tornó en una pesadilla que parecía no tener fin.

El artista siempre se ha sentido atraído por los cuentos de terror y tiene como influencias a Edgar Allan Poe o H. P. Lovecraft.

Hoy es un referente del cómic y ha puesto el nombre de México en alto. Al interrogarle sobre como la nominación cambiaría su carrera, el historietista respondió: “Hasta el momento, espero que esto traiga visibilidad para mis proyectos y para mi trabajo”.

“Mientras tanto, seguiremos avanzando y es un pretexto padre para continuar haciendo lo que te gusta”.

“Sin embargo, como lo dije previamente, nominado o no, ganador o no, yo seguiré trabajando. Es algo que me apasiona y no creo terminar en este momento”, acotó.

Para el también ilustrador el resultado de los premios Eisner, podrían ser un indicador directo sobre la financiación de sus nuevas ideas que desea elaborar.

“Un premio como los Eisner, permite que el artista invierta más dinero en planes nuevos y tengo en mente muchos otros”

Por otra parte, el ser nominado a los premios oscar en el mundo del cómic, también es una ventana para los artistas ya que esto permite que muchos otros puedan llegar a conocer los trabajos de cuentistas nuevos o de otros países.

Para finalizar Tony Sandoval compartió que está trabajando en la segunda parte de los libros “Watersnake” y “The Windy Day”, los últimos tomos que ha públicado.

Comentarios

comments